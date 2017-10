NASA : Les preuves d’une neuvième planète sont en train de se concrétiser et cela affecte d’autres parties du système solaire

Time : 3 mn 16 [Vostvfr]

Un communiqué de presse de la NASA annonce une neuvième planète dans notre système solaire

La NASA a déclaré qu’il est fort probable que notre système solaire abrite une neuvième planète lointaine et massive. Son existence pourrait éclairer certaines questions brûlantes sur le cosmos.

Plus tôt ce mois-ci, la NASA a publié un communiqué de presse affirmant qu’il est probable que notre système solaire possède une neuvième planète ; même si elle s’avère difficile à trouver.

La planète pourrait avoir une masse dix fois supérieure à celle de la Terre et être située vingt fois plus loin du Soleil que Neptune. On parle de «Planet Nine» (la planète Neuf), et bien qu’il soit très difficile de se procurer des preuves concrètes de son existence, certains scientifiques sont absolument convaincus qu’elle est là-bas.

(Crédit photo : Caltech / R. Hurt, IPAC)

Les six objets connus les plus éloignés du système solaire avec des orbites exclusivement au-delà de Neptune (magenta) ont une inclinaison et un alignement qui ne peuvent être maintenus que par une force extérieure.

« Il y a maintenant cinq lignes d’observation différentes montrant l’existence d’une neuvième planète. Si vous retirez cette explication et imaginez que la neuvième planète n’existe pas, vous générez plus de problèmes que vous n’en résolvez. Tout à coup, vous avez cinq puzzles différents, et vous devez trouver cinq théories différentes pour les expliquer. », a déclaré Konstantin Batygin, un astrophysicien planétaire au California Institute of Technology (Caltech), qui fait partie d’une équipe sur la recherche de la planète.

La preuve

Dans un article publié en 2016, Batygin et son co-auteur Mike Brown ont détaillé six objets connus dans la ceinture de Kuiper qui se comportent de manière assez étrange. Tous ont des orbites elliptiques orientées dans la même direction, et toutes ces orbites sont inclinées de la même manière. Ces deux traits servent d’indices à la présence d’une neuvième planète.

Les simulations informatiques qui ont pris en compte la planète hypothétique ont indiqué qu’il devrait également y avoir plusieurs autres corps avec des inclinaisons plus extrêmes du plan solaire, de l’ordre de 90 degrés. Brown s’est rendu compte que les astronomes sont déjà conscients de cinq de ces objets, ce qui signifie que la nature correspondait bien aux simulations.

La neuvième planète expliquerait aussi pourquoi le plan dans lequel l’orbite des autres planètes est inclinée d’environ six degrés par rapport à l’équateur du Soleil : au fil du temps, la gravité lointaine de la neuvième planète a fait vaciller tout le système du système solaire.

« Aucun autre modèle ne peut expliquer l’étrangeté de ces orbites à forte inclinaison. Il s’avère que la neuvième planète fournit une avenue naturelle pour leur génération. Ces choses ont été tordues hors du plan du système solaire avec l’aide de la planète Neuf et ensuite dispersées vers l’intérieur par Neptune. », explique Batygin.

En se basant sur le comportement de ces objets lointains, les astronomes pensent que la neuvième planète est une Super-Terre, une planète rocheuse massive extrêmement commune dans l’univers, mais qui manque étrangement à notre système solaire. La planète aurait pu se rassembler dans les zones froides de notre système au cours de millions d’années, se former près du Soleil et ensuite s’éjectée vers l’extérieur, ou même capturée par le Soleil depuis un autre système.

Batygin et Brown utilisent le télescope Subaru à l’observatoire de Mauna Kea à Hawaï pour poursuivre leur recherche de la neuvième planète. Selon Batygin, ce télescope est le meilleur outil disponible pour traquer quelque chose de sombre et de lointain dans la vaste étendue du ciel.

Cependant, la neuvième planète n’est pas la seule explication des comportements orbitaux observés. Une étude récente du système solaire extérieur a permis de trouver plus de 800 objets transneptuniens. Une distribution aléatoire de cette matière pourrait également avoir le même effet sur l’inclinaison des traits observés sur diverses orbites ; Le verdict n’a pas encore été rendu.

