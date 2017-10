Sommes-nous tous psychologiquement dérangés ?

Time : 2 h 58

Le marketing de la folie

Sommes-nous tous fous ?

Film : Vol au-dessus d’un nid de coucou – Jack Nicholson

Synopsis :

Le documentaire décisif sur les prescriptions abusives de psychotropes : voici le dessous de l’alliance entre la psychiatrie et les firmes pharmaceutiques qui leur a permis de réaliser plus de 80 milliards de dollars de ventes de psychotropes à un public qui ne se doute de rien.

Mais les apparences sont trompeuses.

Que valent les diagnostics psychiatriques, et jusqu’à quel point ces psychotropes sont-ils sans danger ?

Ce documentaire en trois parties révèle les faits derrière le vernis social d’un marketing habile et soi-disant scientifique qui dissimule une campagne de vente de produits dangereux et parfois fatals.

DSM : Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux

Note :

Si vous ou dans votre entourage, êtes concernés, nous vous conseillons fortement la visualisation de ce reportage.

Le sujet est d’actualité, et ne croyez pas que les antidépresseurs, les psychotropes et autres pilules du bonheur soient efficaces. A part zombifier et générer d’autres effets secondaires plus terribles, aucun rapport scientifique ne peut à ce jour, déceler une maladie mentale.

Les bébés, les enfants, les femmes enceintes, les personnes âgées, les soldats, tous drogués avec cette chimie néfaste et inutile mais, ô combien lucrative pour Big Pharma et les psychiatres affidés aux laboratoires, grands pontes très écoutés.

Et demain ? Il pourrait y avoir obligation pour tous de passer des tests, pour déceler un éventuel désordre mental, tout est déjà bien listé dans leur « bible » en 5 volumes () qui s’enrichit à chaque parution, de « nouvelles maladies mentales ».

Un très long reportage réalisé en Amérique, avec les pro-US qui nous gouvernent, ça peut être un exemple à suivre, si ce n’est pas déjà en cours.

Méditez, partagez et évitez ces poisons (surtout chez les tout petits)….

