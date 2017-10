Time : 1 mn 28

Pourquoi l’orbite des planètes n’est-elle pas circulaire ?

L’orbite des corps célestes peut décrire différentes trajectoires géométriques, du cercle à la parabole en passant par l’ellipse – telles les formes résultant de l’intersection d’un cône avec un plan plus ou moins incliné (Ph. Sascha Grusche via Wikicommo)

Aucune loi de la mécanique céleste ne s’oppose à ce que l’orbite d’une planète soit circulaire. Mais quand plusieurs planètes tournent autour d’une étoile, comme les huit de notre système solaire, elles s’attirent les unes les autres, imprimant une forme plus ou moins ­elliptique à leur trajectoire. Et comme elles se trouvent périodiquement dans la même configuration, cela accentue la déformation de leur orbite… qui devient elliptique. Et qui devrait même, en réalité, être encore plus excentrique.

L’explication est à chercher dans l’histoire de la formation des systèmes solaires. A l’origine gravitait autour de notre toute jeune ­étoile un immense nuage de poussière agité de mouvements anarchiques. Alors, comment expliquer que les planètes se soient mises à tourner bien sagement ensemble ? Cela tient à un mécanisme naturel de régulation qui favorise les orbites circulaires et qui repose sur une loi géométrique simple : deux cercles de même centre ne peuvent pas se couper.

L’orbite des planètes, une affaire de géométrie

Les orbites circulaires s’imposent donc car elles entraînent moins de collisions ; elles sont même la condition de la formation des planètes. De fait, aux premiers temps du système solaire, des collisions incessantes provoquaient la formation et la destruction continuelles de corps. Les seuls à avoir atteint une taille suffisante sont donc ceux qui suivaient les trajectoires les plus circulaires. Si une certaine ellipticité est visible aujourd’hui, elle est le résultat des interactions gravitationnelles.

Cependant, ces ellipses ne sont pas parfaites : elles ne se referment pas tout à fait. Ainsi, la forme de l’orbite terrestre a un cycle de 413 000 ans, à l’intérieur duquel son excentricité est multipliée par dix avant de revenir à sa valeur initiale.

