Time : 3 mn 53

Time : 1 h 12

Maladies à vendre

Depuis plus d’un siècle, les médicaments permettent de combattre bon nombre de maladies. Des plus bénignes au plus dangereuses.

Ces dernières décennies, l’industrie pharmaceutique s’est aussi inspirée des nouvelles méthodes de publicité et de marketing.

Logique quand le but est d’assurer la vente pour financer la recherche et tenter de soigner de nouvelles maladies.

Mais cela questionne plus lorsqu’il s’agit, à l’inverse, de marketer des maladies pour simplement étendre un marché et accroître les profits.

Jusque dans les années 70, l’industrie pharmaceutique créait des médicaments pour guérir certaines maladies. Depuis, pour accroître sa rentabilité, elle en vient à inventer de nouvelles maladies pour vendre des médicaments.

Du taux de cholestérol à la dysfonction érectile en passant par la dépression et le trouble bipolaire, Maladies à vendre démonte les stratégies de marketing et de communication mises en œuvre par l’industrie pharmaceutique, avec la complicité plus ou moins passive des experts médicaux et des autorités de santé, pour nous transformer en malades, c’est-à-dire en consommateurs de médicaments.

L’industrie pharmaceutique fabrique des malades à grand renfort de marketing avec la complicité des autorités et des médecins