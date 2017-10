Vidéo 1 : Time : 39 s

Vidéo 2 : Time : 2 mn 52

Vidéo 3 : Time : 4 mn 05

Vidéo 4 : Time : 4 mn 58

Morphing timelapse à travers les années de la vie

Vidéo 1 : 85 ans en 40 secondes

Vidéo 2 : 90 ans en moins de 3 minutes

Morphing séquence de l’oncle Art C, âgé de 3 ans à 90 ans

Vidéo 3 : Portrait de Lotte, 0 à 14 ans en 4 min

L’artiste Hofmeester filme pendant 14 ans sa fille Lotte.

Quand on vous dit que les enfants grandissent trop vite. Un time lapse particulièrement attendrissant !

Hofmeester est un artiste, cinéaste et photographe Néerlandais.

Depuis 14 ans, il réalise chaque semaine un portrait filmé de ses enfants.

Hofmeester a commencé à réaliser ces portraits avec sa fille, aujourd’hui âgée de 14 ans (16 avril 2014), et il poursuit avec son fils depuis maintenant 11 ans.

Un travail particulièrement fort pour un résultat attendrissant !

Vidéo 4 : Danielle

Dans cette vidéo, Anthony Cerniello cible les effets de l’âge à travers un personnage virtuel. Cette femme, Danielle, passe de l’enfance à l’âge adulte sans changement apparent.

C’est en utilisant des portraits de famille que l’artiste Anthony Cerniello a réussi à créer Danielle. Un personnage totalement créé par ordinateur pour révéler les secrets du vieillissement.

Le temps s’est arrêté.

Dans cette séquence, la jeune femme présente à l’image, Danielle, subit les effets de l’âge. Seulement, il est presque impossible de déceler les changements qui s’opèrent sur son visage. Au fil des secondes, on comprend que son visage se modifie, mais quand on regarde attentivement l’image, on ne voit aucune évolution. Pourtant, Danielle passe du stade de petite fille à celui de femme âgée en quelques minutes. Le processus est lent et subtil. Le vieillissement s’opère au fur et à mesure.

A travers ce projet, le réalisateur américain Anthony Cerniello a voulu recréer le processus de vieillissement. Son constat initial était qu’en vieillissant, on ne voit pas forcément le changement sur notre corps. Alors, son projet devait ressembler au vieillissement humain. Les effets de l’âge ne sont pas immédiatement visibles au quotidien alors que le processus est en action permanente. C’est ce qu’il a réussi à reproduire avec Danielle.

Des changements imperceptibles

La forme du visage, la couleur des cheveux, tout évolue. En moins de cinq minutes, Danielle a totalement atteint l’âge adulte. Pourtant, les micros changements que subit son visage restent très difficiles à déceler. De ce fait, Anthony Cerniello peut se vanter d’avoir réussi à recréer les effets du temps sur un visage. Tout au long de la vidéo, l’internaute a tout simplement l’impression que la vidéo s’est arrêtée et que rien ne se passe à l’image. Mais au fil des secondes et des minutes, on comprend que le visage de Danielle évolue.

Habituellement, pour créer ce type de vidéo, les réalisateurs utilisent les photos prises quotidiennement de leur modèle. Mais Anthony Cerniello est sorti des sentiers battus. C’est lui qui est à l’origine du vieillissement de Danielle, il ne s’agit plus d’une succession de clichés. Ce travail a été réalisé en étudiant les différentes générations d’une même famille, ce qui a permis de mettre en place ce processus délicat.

« La jeunesse est un roman, et la vieillesse une histoire. »

Louis Joseph Mabire – Dictionnaire de maximes (1830)

