Time : 7 mn 22

Abus de pouvoir des exploiteurs des peuples

Parmi les crimes les plus graves qui existent, l’abus de pouvoir est un des plus terribles.

Pourquoi l’abus de pouvoir ?

Tout simplement parce que chaque homme de pouvoir exerce du pouvoir sur des personnes. Suivant le nombre de personnes qu’un homme de pouvoir gouverne, il peut augmenter la gravité de son crime. Par exemple actuellement le Pentagone et l’OTAN font du mal à toute la population mondiale par leur abus de pouvoir.

Comment exactement pratiquent-ils l’abus de pouvoir ?

En abandonnant de plus en plus leur mission de défense et en la tournant de leur propre chef en un pacte d’attaque.

Les médias de masse poursuivent cet abus de pouvoir parce que, au lieu de dénoncer en public les violations hautement criminelles, ils les cachent, les justifient, les glorifient et rendent ainsi des peuples entiers consentants à la guerre.

La justice de son côté conforte cet abus de pouvoir par son silence passif, c’est-à-dire par son refus de faire son travail.

L’abus de pouvoir est également le délit le plus grave d’un point de vue éthique et moral. Tout abus de pouvoir ressemble à un kidnapping, où des victimes impuissantes et sans protection sont systématiquement abusées, torturées, tuées et abandonnées. Mais la forme la plus répandue de l’abus de pouvoir ne se produit pas de manière si grossière et manifeste. Il passe plutôt par le chemin du mensonge ciblé, des prétextes hypocrites et de la duperie sournoise.

C’est comparable à une association caritative qui collecterait continuellement des dons pour les plus pauvres, mais qui les transmettrait en cachette à des associations terroristes dangereuses. La racine originale et la motivation de tous les abus de pouvoir se trouvent dans la cupidité et la soif de pouvoir. Malheureusement, ce que personne ne veut reconnaître vraiment, c’est la réalité amère et évidente : à présent les abus de pouvoir sont devenus légion et ils sont littéralement omniprésents.

Mais les peuples ressemblent à des petits enfants qui ne veulent ni entendre ni croire (ni même accepter d’envisager) que leurs parents commettent les crimes les plus graves. Pourtant il est temps de se réveiller, de devenir adulte et de développer une nouvelle sensibilité pour les abus de pouvoir. L’abus de pouvoir implique naturellement que les personnes puissantes n’entreprennent rien contre, car beaucoup d’entre elles y sont mêlées.

Mais si maintenant les dernières personnes sincères parmi les hommes de pouvoir ne destituent pas, en association avec le peuple, tous les hommes coupables d’abus de pouvoir, il en sera bientôt terminé de la liberté promise avec la musique, le pain et les jeux. Il faut qu’on reconnaisse qu’un très grand nombre de ces métastases cancéreuses de l’abus de pouvoir se sont installées partout dans notre vie : qu’on le reconnaisse au fait que le profit matériel des individus triomphe sur le bien-être et l’intérêt de la collectivité dans presque toutes les sphères de la vie. Presque tout est dirigé par le profit.

Presque toute la médecine et toute la science servent en premier lieu à augmenter le profit et pas vraiment à la santé. Sous couvert de recherche, de protection de l’environnement et du climat etc. d’un côté on encaisse continuellement des sommes qui se comptent en billions, tandis que de l’autre côté on étouffe de manière ciblée des nombreux acquis des technologies les plus écologiques. A l’échelle mondiale l’organisme humain souffre des taxes coercitives contre-productives, à commencer par des redevances radiotélévision obligatoires et des assurances obligatoires devenant toujours plus chères.

De la même manière que l’assurance immobilière obligatoire abuse de son pouvoir face aux propriétaires d’immeubles, cela se produit maintenant dans presque tous les autres secteurs d’assurance : D’un côté en augmentant les primes d’assurance de manière de plus en plus insupportable et de l’autre côté en intégrant en douce de plus en plus de conditions de vente en petits caractères dans les textes des contrats. Ces conditions de vente obligent les assurés à toujours plus de mesures supplémentaires coûteuses à leurs propres frais. Et même s’il ne s’agit que d’une certaine sorte de « manique » convenue dans la clause… Si, par ignorance ou par contrainte financière, une personne forcée à s’assurer oublie une de ces « clauses de sécurité » qui s’ajoutent tout le temps, les assurances refusent tout paiement en cas de sinistre.

A travers toujours plus d’impôts, d’impôts supplémentaires et de taxes supplémentaires, l’Etat abuse de son pouvoir partout où il le peut. Après que le contribuable a payé toutes les routes, tous les parkings et les infrastructures publiques à ses propres frais, il est de plus en plus souvent forcé chaque fois qu’il sort de sa maison à payer des taxes supplémentaires sous forme de frais de stationnement, de péage d’autoroute, de taxes écologiques etc.

Bien qu’il soit largement connu depuis longtemps, l’abus de pouvoir de l’industrie pharmaceutique et de la vaccination domine les soins de santé alternatifs incomparablement moins chers.

Bien qu’elle soit meurtrière, l’exposition forcée aux ondes est elle aussi poursuivie sans scrupules. C’est ici qu’on voit l’abus de pouvoir des géants de la téléphonie mobile qui sacrifient la santé de peuples entiers pour profiter personnellement du maximum de bénéfices. Et cela bien qu’ils le sachent pertinemment, comme nous l’avons prouvé de manière concluante avec nos nombreuses émissions et brochures. Mais le renforcement des antennes-relais continue sans être freiné et les dangers pour la santé générés par les technologies de transmission sans fil comme par exemple la Wifi ou le téléphone sans fil sont passés sous silence de façon irresponsable – c’est un abus de pouvoir.

Les développeurs milliardaires de la technologie RFID abusent eux aussi de leur pouvoir en voulant obliger tous les humains à se faire implanter cette technologie de surveillance sous la peau… Et tout cela à l’encontre des avertissements très sévères donnés dans des prophéties vieilles de 2 000 ans qui décrivaient très exactement cette technologie RFID et l’ont strictement interdite.

Encore une fois tout cela n’est que la petite partie visible d’un iceberg dont la partie cachée est indescriptiblement plus énorme. Les abus apparaissent aussi dans le domaine des privatisations croissantes, mais aussi en ce qui concerne toute l’immigration de masse, le trafic de femmes et d’enfants, la légalisation des drogues, l’idéologie du genre, l’éducation sexuelle précoce, la protection de l’environnement, la « démocratisation » forcée – des abus de pouvoir se cachent derrière l’interdiction de l’argent liquide qui va venir, les technologies de surveillance, les systèmes de libre-échange etc., etc. !

Que cela puisse malgré tout provoquer cet appel, ce qu’aucune parole humaine ne pourrait plus décrire, même dans les grandes lignes.

Humanité honnête, réveille-toi de ton sommeil profond et hypnotique, reconnais l’abus de pouvoir des exploiteurs des peuples qui est en cours.

Lève-toi et unis-toi contre lui !

