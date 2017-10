Les sénateurs américains savent-ils dans quels pays stationnent leurs unités militaires ?

Time : 2 mn 42

Soldats américains – Niger

Synopsis :

Alors que la Défense américaine et le Congrès enquêtent sur la mort de quatre militaires américains tués au Niger par Daesh ce mois-ci, certains sénateurs américains semblent n’avoir aucune idée du fait que les Etats-Unis avaient des troupes dans ce pays…

Sameera Khan livre plus de détails à ce sujet.

Base américaine

Soldat américain (Instructeur) – Niger

Les Américains sont très présents au Niger, notamment sur l’aéroport d’Agadez (nord) avec une base gérant des drones qui surveillent la zone sahélienne.

En plus de cette base, des forces spéciales américaines et des instructeurs sont présents dans le pays depuis les années 2000 pour former les militaires nigériens. Ces soldats effectuent des missions dans tout le pays et un journaliste de l’AFP a déjà rencontré des soldats américains à Niamey, mais aussi à Diffa (sud-est).

En octobre 2015, le Niger et les Etats-Unis avaient notamment signé un accord militaire sur « la sécurité et la bonne gouvernance » qui prévoit que les deux pays s’engagent « à travailler ensemble sur la lutte contre le terrorisme ». L’armée américaine doit aussi « former les militaires nigériens dans la lutte contre le terrorisme », selon cet accord.

« Il y a ponctuellement des missions de renseignement et de formation de soldats américains ou français un peu partout dans le pays. », souligne une source militaire occidentale.

Et après cela, des sénateurs américains semblent n’avoir aucune idée du fait que les Etats-Unis avaient des troupes dans ce pays…

Pentagone – USA

