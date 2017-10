Time : 4 mn 30

Museo Atlántico Lanzarote

Le premier musée sous-marin d’Europe

C’est une grande première en Europe : un musée sous-marin peuplé de 300 sculptures aux figures humaines et disposées à 14 mètres de profondeur vient d’être inauguré, le mardi 10 janvier dernier, dans les fonds marins de l’île de Lanzarote, dans l’archipel des Canaries. L’auteur de cette œuvre ? L’artiste britannique Jason deCaire Taylor, qui signe avec ce nouveau projet, son troisième du genre.

Situé aux abords de l’île espagnole de Lanzarote, dans l’archipel des Canaries, le troisième musée sous-marin de Jason deCaires vient tout juste d’être inauguré ! C’est donc munis de masques et de tubas que les visiteurs de ces fonds marins pourront admirer quelques 300 sculptures aquatiques, réalisées à partir de matériaux non-polluants ; il aura fallu trois ans pour toutes les installer (l’inauguration initialement prévue courant 2016 a été repoussée au mardi 10 janvier 2017).

C’est peut-être l’enfance de Jason deCaires Taylor passée en Malaisie auprès de ses parents expatriés, qui l’auront poussé à s’intéresser plus avant aux problématiques environnementales et spécifiquement celle liée à la protection des fonds marins.

Car au-delà de l’aspect purement esthétique de ses sculptures, sa motivation est d’abord écologique. Ses réalisations, à partir de matériaux non-polluants, constituent autant de récifs artificiels permettant d’abriter la faune et la flore aquatique. Depuis ses premiers projets sur l’île Caribéenne de Grenade (2006) et Cancún au Mexique (2009), coraux, coquillages, algues et poissons ont rapidement pris possession des lieux métamorphosant totalement leur physionomie initiale ; une transformation aussi recherchée par l’artiste.

Une autre grande particularité de ses installations, c’est que les visages et corps des statues ont été moulés à partir des habitants de l’île de Lanzarote, pour sensibiliser les populations locales à préserver leur patrimoine. « J’espère que le Museo Atlantico de Lanzarote sera un passage vers un monde différent et amènera le public à mieux comprendre notre environnement marin et ô combien nous dépendons de lui. », confie l’artiste lors de l’inauguration du musée sous-marin.

Le Muséo Atlantico diffère des précédentes réalisations artistiques de Jason deCaires Taylor. D’abord, car celui-ci évoquerait presque un projet architectural, composé d’un jardin botanique et d’un mur de 30 mètres de long, entouré de ses personnages judicieusement placés en spirale. L’écosystème de l’Atlantique se révèle aussi bien différent de celui de la mer des Caraïbes par sa couleur bleue opaque.

Enfin, Jason deCaires Taylor traite ici de problématiques plus globales liées aux défis humanitaires de notre époque : tel que le changement climatique et surtout les problématiques d’immigration, comme en atteste son installation baptisée The Raft of Lampedusa. Organisées en douze groupes, l’ensemble des statues entreposées dans les fonds marins de l’île de Lanzarote forment autant de scènes troublantes, chacune illustrant un message à l’adresse de nos sociétés actuelles.

Fascinantes, les installations de Jason deCaires lui auront valu une reconnaissance et des récompenses à travers le monde. En 2014, il était considéré comme l’une des personnalités les plus novatrices de la planète.

