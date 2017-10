Time : 53 mn 36

Tous les gouvernements mentent

Oliver Stone

En hommage à « Izzy » Stone, légendaire franc-tireur du journalisme, ses héritiers nord-américains dressent un état des lieux accablant, et passionnant, des médias de masse aujourd’hui.

Isador Feinstein Stone, alias « I. F. » ou « Izzy » Stone (1907-1989) est l’une des figures les plus glorieuses du journalisme américain : farouchement indépendant, il a battu en brèche durant des décennies la propagande gouvernementale, dénonçant les abus du maccarthysme comme la ségrégation raciale, la guerre du Viêtnam comme la collusion entre l’industrie et le pouvoir.

Au nom de sa devise, « Tous les gouvernements mentent », il défend âprement la liberté et la démocratie promises par la Constitution dans un bulletin hebdomadaire austère et dépourvu de toute publicité.

Placé sous son autorité tutélaire, ce documentaire part à la rencontre de ses héritiers dans l’Amérique d’aujourd’hui – engagée au moment du tournage dans une campagne qui n’avait pas encore été couronnée par la victoire de Trump, mais avait déjà vu éliminé le candidat à l’investiture démocrate Bernie Sanders.

La « crème de la crème »

Ils forment la « crème de la crème » du journalisme indépendant américain et s’appellent :

-. Amy Goodman (Democracy now!)

-. Jeremy Scahill et Glenn Greenwald (créateurs du site d’investigation The intercept, dans la foulée des révélations d’Edward Snowden sur la NSA, qu’ils ont contribué à rendre publiques)

-. Matt Taibbi (chroniqueur politique pour Rolling Stone)

-. David Corn (Mother Jones)

-. Cenk Uygur (créateur de l’émission The young Turks)…

On suit aussi John Carlos Frey dans l’enquête patiente qu’il mène au Texas, grâce au soutien financier d’une fondation, sur des charniers, vraisemblablement de migrants assassinés, dont les autorités se désintéressent totalement.

Tous ont pour armes un métier qu’ils revendiquent avant tout comme un artisanat et un engagement, et la formidable puissance d’Internet, qui leur a permis de s’adresser directement au public sans dépendre de la publicité.

Le réalisateur Michael Moore, le philosophe Noam Chomsky, mais aussi Carl Bernstein, célèbre pour avoir révélé, avec Bob Woodward, le scandale du Watergate qui fit tomber Nixon, joignent leurs voix pour dresser un état des lieux à la fois accablant et passionnant du fonctionnement des grands médias aujourd’hui.

Des networks télévisés comme ABC et NBC au ‘vénérable’ New York times, la concentration croissante des titres, la course à l’audience et la confusion des intérêts publics et privés promeuvent une forme de propagande de masse – en particulier, depuis le 11-Septembre et l’invasion américaine de l’Irak, dans les domaines de la défense et de la sécurité.

Une très convaincante enquête à charge qui, au-delà de la question américaine, invite à la réflexion tous citoyens soucieux d’être informé de l’état du monde.

Tous les gouvernements mentent, c’est un fait.

Mais certains bien plus que d’autres car ils sont passés maîtres en matière de désinformation et de propagande.