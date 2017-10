Time : 1 mn 32

Interdisons définitivement le commerce de l’ivoire dans l’Union européenne

Le commerce de l’ivoire est un désastre face auquel de nombreuses nations se sont déjà érigées, comme les États-Unis et la Chine qui se sont engagés pour la fin de ce commerce sur leur sol. Mais saviez-vous que l’Europe était actuellement le plus gros exportateur d’objets en ivoire dans le monde, en termes de transactions déclarées ? Une pétition appelle l’Union européenne à mettre définitivement un terme au commerce de l’ivoire.

« Les éléphants sont dans une situation dramatique », c’est ainsi que démarre la pétition lancée par l’IFAW – Fonds international pour la protection des animaux. Tous les ans, 20 000 éléphants continuent d’être massacrés. En cause, le commerce légal de l’ivoire qui perdure dans de nombreux pays, et notamment au sein de l’Union européenne.

Regardez :

Protégeons les éléphants. SIGNEZ et partagez !

Publié par Fonds international pour la protection des animaux – IFAW sur vendredi 29 septembre 2017

Aussi étonnant que cela puisse paraître, la vente d’objets en ivoire, que ce soit sur les marchés, brocantes, aux enchères, chez les antiquaires ou par le biais de petites annonces, est toujours légale, ce qui fait de l’UE le premier territoire exportateur vers la Chine et Hong Kong.

L’IFAW explique :

« Depuis mai 2017, la France en a restreint le commerce sur son territoire mais de nombreuses dérogations offrent des failles exploitables par les trafiquants.

En mai 2017, la Commission européenne a adopté des directives invitant les États membres à arrêter de délivrer, à compter du 1er juillet 2017, des documents d’exportation pour l’ivoire brut, exception faite des échantillons pour la science et l’éducation comme ceux qui se trouvent dans les collections des musées.

IFAW salue les efforts réalisés, mais il est urgent de prendre des mesures supplémentaires. »

C’est pourquoi il est temps que les citoyens européens se mobilisent afin de montrer au commissaire pour l’environnement de l’UE et à tous les ministres chargés des questions environnementales (dont Nicolas Hulot à la Transition écologique et solidaire) qu’ils se sentent particulièrement concernés par le sort des éléphants et qu’il leur importe que des mesures soient prises en ce sens très rapidement.

Pour signer la pétition, ça se passe ici. À partager massivement autour de vous.

Prouvons à l’Union Européenne que l’union fait vraiment la force !

Source :

https://positivr.fr/petition-ifaw-interdiction-ivoire-elephants-union-europeenne/

http://www.ifaw.org/france/get-involved/interdiction-du-commerce-ivoire-dans-UE?ms=FONDG170711120&cid=7012A000000Tlvi