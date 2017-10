Pilotes, scientifiques et docteurs dénoncent les Chemtrails en Californie et dans le monde

Time : 15 mn 50

Voici une vidéo qui résume ce qu’il s’est passé l’été 2014 en Californie, plus précisément dans le Comté du Mont Shasta où Dane Wigington fait un travail important de recherche et de lutte contre la géo-ingénierie et les Chemtrails.

Il est épaulé par un grand nombre de citoyens en Californie et ailleurs, mais aussi par des personnes de la communauté scientifique, aéronautique et juridique afin de donner plus de poids à son message.

Ce résumé de 15 minutes est issu de plus de 3h de vidéo où les intervenants ont d’une part apporté de nombreux témoignages sourcés, fournit d’analyses diverses mais d’autre part le message fut accueilli à bras ouvert par les personnes constituant le conseil ce jour.

Considérant que la recherche militaire porte actuellement sur la manipulation de l’environnement à des fins militaires, et ce en dépit des conventions existantes.

Vous avez dit Chemtrails !

De l’anglais chemical trails, traînées chimiques, produits chimiques répandus illégalement par des avions et qui persistent et s’étendent dans le ciel pendant plusieurs heures, par opposition à contrails, de l’anglais condensation trails, traînées de condensation provoquées par le gel de la vapeur d’eau, générées (rarement) par des avions normaux et qui disparaissent en quelques secondes ou dizaines de secondes.

À quoi ça sert ?

Pour l’instant la seule explication vient de rapports qui présentent l’épandage de produits dans l’atmosphère comme un moyen de faire écran au rayonnement solaire pour réduire le réchauffement dû aux gaz à effet de serre.

Il semble que les épandages n’ont pas qu’un seul but, ces autres buts pouvant être :

Protéger la Terre contre le réchauffement naturel général du système solaire.

Empêcher les radiations nocives du Soleil d’atteindre la Terre, radiations peut être dues à la destruction bien plus importante qu’annoncée de la couche d’ozone.

Empêcher les cumulus et cumulonimbus de se développer en hauteur et d’atteindre la haute atmosphère (ou empêcher leur formation) pour protéger la couche d’ozone, en dispersant des matériaux absorbant l’humidité.

Les technologies dérivées de HAARP peuvent être utilisées dans ces opérations (ou fait double emploi en étant détournée par les militaires).

On ne peut pas exclure que ces opérations soient également utilisées pour d’autres motifs comme répandre d’autres substances visant la population, produits pharmaceutiques, biologiques et chimiques… comme l’ont montré les analyses de Clifford Carnicom (site, en anglais)

Les chemtrails semblent être également responsables de sécheresse permanente.





