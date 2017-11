Arabie Saoudite : Le premier robot citoyen du monde s’appelle Sophia

Time : 39 s [Vostvfr]

L’Arabie Saoudite vient de reconnaître officiellement son premier citoyen-robot

Sophia

L’Arabie Saoudite a décidé de donner la nationalité du pays à un robot du nom de Sophia. Une première dans le monde qui renvoie tout de même directement à la vallée de l’étrange puisque Sophia ressemble vraiment à un être humain.

Entre projets de mégalopoles utopistes, équipements dignes d’un film de science-fiction et villes nouvelles 100% dédiées au divertissement, le royaume conservateur multiplie les annonces choc pour se positionner comme une nation tournée vers le futur.

Projetant d’abandonner petit à petit le pétrole qui fait aujourd’hui sa richesse et s’orienter petit à petit vers les énergies propres et la technologie de pointe pour faire sa richesse de demain, l’Arabie Saoudite ne cache pas ses ambitions de devenir le leader technologique de demain !

Le concept de la vallée de l’étrange définit une théorie selon laquelle plus un robot ressemble à un être humain, plus nous voyons ses imperfections. Ce sont justement ces dernières qui nous provoquent une sensation dérangeante. Un fait amusant puisque ce concept a été évoqué par Sophia elle-même lors d’une interview menée pendant une démonstration en direct. De plus en plus, les chercheurs et scientifiques cherchent à faire de leurs machines des semblants d’êtres humains. Que ce soit la voix ou les expressions faciales, il semblerait qu’il faille que les robots nous ressemblent à tout prix.

Créée par David Hanson, cette machine à l’apparence humaine peut s’exprimer, sourire et même faire des réflexions comme le démontre les vidéos.

En tout cas, l’Arabie Saoudite n’a pas l’air d’avoir de mauvais a priori sur l’intelligence artificielle puisqu’elle devient maintenant le premier pays au monde à avoir nationalisé un robot. C’est lors de la conférence « Future Investment Initiative » tenue à Riyadh que Sophia a reçu la nationalité saoudienne. Suite à quoi Sophia a tenu un discours dans lequel elle expliquait : « Je souhaite vivre et travailler avec les humains, donc j’ai besoin d’exprimer des émotions pour comprendre les humains et construire un climat de confiance avec les gens ».

Durant son discours, la première citoyenne robotisée a montré ses nombreuses compétences, tant dans l’aspect réaliste de ses expressions que dans ses réponses. D’ailleurs, cette dernière s’est même permis un petit tacle à propos des peurs d’Elon Musk concernant l’IA.

Ainsi, Dubaï, en présentant un nouveau concept de motos volantes à la Star Wars qui équipera prochainement sa police, a récemment déclaré avoir pour ambition de se doter d‘un quart de robots dans ses effectifs de police d’ici les prochaines années…

L’Arabie Saoudite, elle, a déclaré ce mercredi 25 octobre vouloir créer « le meilleur endroit pour vivre au monde », une gigantesque et pharaonique cité futuriste, bâtie à partir de rien dans le désert et grande comme deux fois l’Ile-de-France.

Connu sous le nom de code de NEOM, les robots devraient y être plus nombreux que les humains, et s’occuper de toutes les tâches les plus ingrates… afin de créer une véritable utopie où tout serait tourné vers le confort et l’amélioration des conditions de vie des humains.

Le profil-type de ses habitants ? Des personnes « aux compétences uniques », selon un communiqué publié par le royaume, qui à eux tous seraient susceptibles de donner à NEOM « le PIB par habitant le plus élevé au monde ».

« C’est historique d’être le premier robot au monde à être officiellement reconnu comme citoyen d’un pays à part entière. »

« Veuillez accueillir notre nouvelle concitoyenne : Sophia. »

Un formidable coup de com’ ?

Peut-être… mais pas seulement. En effet, le royaume suit une évolution commune aux royaumes pétroliers du golfe arabe, qui voient poindre le crépuscule de l’or noir et qui sont aujourd’hui forcés de songer à l’avenir et à de nouvelles manières de conserver leur statut. En conséquence, chacun bombe le torse et se livre à une véritable surenchère en matière de promesses technologiques…. Quitte à vendre du rêve en présentant des projets dignes des meilleurs (ou des pires) romans et films de science-fiction

Pour l’entrepreneur, l’absence de régulation autour de cette récente pratique technologique pourrait mener au « plus grand danger auquel nous serons confrontés en tant que civilisation ».

Une première mondiale qui laisse songeur quant au rôle que les robots tiendront dans les années à venir.

