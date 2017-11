Time : 1 mn 30 [Vostvfr]

Découvrez le Skylodge Adventure Suites

Un hôtel pour ceux qui aiment les sensations fortes

Suspendu à 400 mètres du sol

Si toutefois vous adorez les voyages insolites, celui-ci devrait beaucoup vous plaire. En effet, le Skylodge Adventure Suites se situe au Pérou et est totalement original. Le principe de ce complexe hôtelier aux environs d’Ollantaytambo, au sud du pays ? Vous proposer de dormir dans des cabanes en verre accrochées à la falaise et suspendues… à plus de 400 mètres du sol. Si vous êtes claustrophobe ou si vous avez le vertige, oubliez. Plus précisément, ces chambres suspendues sont faites d’aluminium et de polycarbonate de verre. Elles sont très résistantes. Donc rassurez-vous, vous ne vous envolerez pas au premier coup de vent.

Environ 260 € la nuit par personne

Ces capsules contiennent tout de même quatre lits, une salle à manger, une salle de bain et un petit toit pouvant accueillir jusqu’à 5 personnes. Pour l’électricité, aucune inquiétude. Les cabanes sont alimentées grâce à des panneaux solaires. Pour accéder à votre capsule, c’est là que les choses se corsent. Mais c’est bien ça tout l’intérêt du concept. Il faut emprunter sept tyroliennes ou escalader la falaise grâce à une via ferrata. Pour une nuit dans cette capsule, compter en moyenne 260 € par personne. Ce qui comprend le petit-déjeuner, un dîner, un transport aller-retour depuis la ville de Cuzco ainsi qu’un guide bilingue.

