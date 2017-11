Time : 4 mn 04

Ce jeune homme n’a pas seulement vaincu le cancer… Grâce à un mental d’acier, il l’a explosé !

Zach Zeiler est un jeune homme de 20 ans qui, comme la plupart des personnes de son âge, est très actif et sportif. Mais en 2010, alors qu’il n’avait encore que 15 ans, sa vie a été bouleversée lorsqu’on lui a diagnostiqué un cancer du système lymphatique, un cancer habituellement mortel.

Le monde s’écroule autour de lui lorsqu’il apprend la nouvelle. La maladie et les différents traitements qu’il subit ensuite vont l’affaiblir considérablement, jusqu’à la perte de ses cheveux et une perte de poids impressionnante, puisqu’il est tout de même descendu à 45 kilos…

Le soutien inébranlable de sa famille et de sa petite amie, Tara, l’ont énormément aidé, mais il se sentait tout de même faible, seul et terriblement frustré.

Il a alors décidé de vivre ce combat d’une toute autre manière ! Pour rendre ce défi constructif, il s’est focalisé sur le fait de reprendre le sport, et de faire deux heures de musculation par jour, même les jours de chimiothérapie.

Un moyen pour lui de combattre sa maigreur, mais aussi d’évacuer tout son stress et sa rage. Depuis, il ne s’est jamais arrêté et a reporté tout son combat contre le cancer sur le sport. Il a retrouvé un poids de 80 kilos, développe un projet de site web sur la musculation, et vit toujours avec Tara.

Et vous savez quoi ? Son cancer est en rémission !

Zach a récemment déclaré quelque chose de très motivant et inspirant pour tous ceux qui ont ou auront à se battre avec ce terrible ennemi :

« Parfois la vie vous donne des obstacles, des obstacles qui semblent injustes, ou trop extrêmes pour les franchir. Nous avons un choix, battre ces obstacles, ou les laisser nous battre. Je veux que mon histoire inspire les autres. Je veux que tout le monde sache que tout, absolument tout obstacle peut être franchi avec la motivation de réussir. »

Tout est dit…

La force mentale, le sport et l’amour ont ce pouvoir, celui d’agir tellement fort sur le moral que les choses changent… Quelle source d’inspiration pour tous ceux qui ont à se battre jour après jour avec une maladie. Un message à diffuser au plus grand nombre !

Respect !

