Silence ! On braque un hôpital

Time : 2 mn 14

Contre l’évasion fiscale, un spot publicitaire glaçant qui éveille les consciences

Nul ne devrait sous-estimer les ravages de l’évasion fiscale. D’où cette vidéo choc signée par Oxfam Belgique. Un vrai coup de poing.

Qu’on le veuille ou non, se rendre coupable d’évasion fiscale n’est guère plus glorieux que de braquer un hôpital. Partant de ce terrible constat, Oxfam Belgique a pondu un spot puissant qui ne devrait laisser personne indifférent.

L’auteur d’une évasion fiscale se soustrait volontairement à l’effort de solidarité collective. Autrement dit, il prive la communauté des moyens sensés lui permettre de subvenir à ses besoins : éducation, transport, recherche… et santé. D’où la comparaison qu’a osée Oxfam Belgique dans cette vidéo certes choc, mais légitime et efficace.

Pratiquée par ceux qui ont déjà tout dans le but de cumuler toujours plus, l’évasion fiscale a des conséquences dramatiques.

Saviez-vous que…?

⇒ Les entreprises privent chaque année les pays les plus pauvres de 89,5 milliards d’euros de revenus fiscaux en faisant de l’évasion fiscale.

⇒ Seulement 1/3 de ce montant suffirait à payer les soins de santé essentiels qui pourraient sauver la vie de 8 millions de mères, d’enfants et de bébés.

⇒ Les 8 hommes les plus riches du monde possèdent autant de richesses que la moitié la plus pauvre de la population de la planète ?

Ce sont les personnes les plus pauvres qui doivent payer les conséquences de l’évasion fiscale. Quand les entreprises font de l’évasion fiscale, ce sont les pays pauvres qui n’ont pas assez d’argent pour des services publics cruciaux comme des hôpitaux et d’autres soins de santé.

700 millions de personnes vivent dans l’extrême pauvreté

Les inégalités entre pauvres et riches continuent de s’aggraver. Entre autres parce que les grandes fortunes et les multinationales ne respectent pas les règles du jeu : elles s’arrangent pour ne pas payer leur juste part d’impôt en utilisant les paradis fiscaux. Elles y cachent leurs capitaux… Et c’est comme ça que des milliards d’euros échappent à l’impôt.

La conséquence :

100 milliards d’euros de recettes fiscales en moins pour les pays en développement.

Mais ce n’est pas une fatalité…

Imaginez ce que vous pourriez faire avec 100 milliards d’euros ! Construire des hôpitaux, payer les médecins mais aussi les enseignants, financer les retraites…

C’est possible ! Les politiciens ont la possibilité d’agir contre les inégalités. En faisant d’autres choix politiques. Et lutter contre l’évasion fiscale, c’est la première étape. Une étape urgente. Si les multinationales payaient leur juste part d’impôt, des fonds considérables pourraient être rassemblés pour lutter contre la pauvreté et les inégalités extrêmes !

Comment ? Avec plus de transparence fiscale, et notamment en introduisant une régulation qui obligerait au rapportage pays par pays (country by country reporting). Comme ça nous pourrions savoir combien de bénéfices exactement font les multinationales, où elles les réalisent, et combien d’impôts elles payent.

Que puis-je faire ?

Signer la pétition d’Oxfam pour plus de transparence fiscale Ici

Source :

https://www.oxfamsol.be/fr/video-silence-braque-un-hopital

https://positivr.fr/evasion-fiscale-braque-hopital-video-oxfam/

Pétition : https://www.oxfamsol.be/fr/exigez-une-fiscalite-plus-transparente