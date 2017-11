Consommatisme : La plus grande idée que l’Amérique pût donner au monde

Christine Frederick (1883 – 1970), économiste américaine

« ‘Consommatisme’ est le nom donné à la nouvelle doctrine.

Et il est admis aujourd’hui que c’est la plus grande idée que l’Amérique pût donner au monde, idée selon laquelle les masses laborieuses ne sont pas seulement faites de travailleurs producteurs, mais que tous ces gens-là peuvent aussi être considérés comme des consommateurs…

Payez-les plus pour leur vendre plus et faire plus de profit, voilà comme il faut raisonner. »

Christine Frederick, Selling Mrs, Consumer (1929)

Classe ouvrière – États-Unis (1920)

Bruce Barton – Courtesy of Wisconsin Historical Society

Source :

La société de l’indécence – Publicité et genèse de la société de consommation. Stuart Ewen, P. 59

Captains of Consciousness : Advertising (1976)