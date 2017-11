Time : 11 mn 20 [Vostvfr]

Dix films dystopiques qui reflètent notre réalité orwellienne

Big Brother – Orwell – 1984

Nous sommes arrivés, bien en avance sur le planning, dans l’avenir dystopique imaginé par des écrivains de science-fiction comme George Orwell, Aldous Huxley, Margaret Atwood et Philip K. Dick. Tout comme le « Big Brother » d’Orwell en 1984, le gouvernement et ses espions surveillent maintenant nos moindres gestes.

Tout comme Huxley’s dans « A Brave New World« , nous sommes en train de créer une société de spectateurs qui « voient leurs libertés leur être enlevées, mais… apprécient plutôt, parce qu’ils sont distraits de tout désir de se rebeller par la propagande ou le lavage de cerveau ».

Tout comme le conte de la servante d’Atwood, le peuple apprend maintenant à « connaître sa place et ses devoirs, à comprendre qu’il n’ a pas de droits réels mais qu’il sera protégé jusqu’ à un certain point s’il se plie à ses obligations, et qu’il a une opinion si faible de lui-même qu’il acceptera son destin et ne se révoltera pas ou ne s’enfuira pas. »

Et, conformément à la vision sombre et prophétique de Philip K. Dick d’un État policier dystopien, qui est devenu la base du thriller futuriste de Steven Spielberg, « Minority Report » publié il y a 15 ans, nous sommes maintenant pris au piège d’un monde où le gouvernement voit tout, sait tout et est tout puissant, et si vous osez sortir de la file, les équipes du SWAT (1) de la police, vêtues de noir, briseront quelques squelettes pour ramener la population sous contrôle.

Comme John W. Whitehead le montre dans cet épisode de « On Target« , toutes ces œuvres de fiction – et les écrivains qui les ont inspirées – ont compris ce que de nombreux Américains, zombifiés, agitant le drapeau du pays, tenus par leurs états partisans, ont encore du mal à accepter : il n’y a pas de gouvernement organisé pour le bien du peuple. Même les meilleures intentions des membres du gouvernement cèdent inévitablement la place au désir de maintenir le pouvoir et le contrôle à tout prix.

1984 – Orwell

Le meilleur des mondes – Aldous Huxley

Soleil vert – Richard Fleischer

Minority Report – Steven Spielberg

The Giver – Phillip Noyce

Note :

(1) Special Weapons And Tactics (en français : armes et tactiques spéciales. Service équivalent au GIGN ou à la BAC).