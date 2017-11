Vaccins : Conférence du Pr. Henri Joyeux & du Pr. Luc Montagnier

Time : 2 h 06

Synopsis :

Sans relâche, le Pr Henri Joyeux poursuit son combat pour informer sur la vaccination obligatoire. Mardi 7 novembre lors d’une conférence de presse, c’est le Pr Montagnier, prix Nobel de médecine, qui la rejoint pour dénoncer « la dictature vaccinale » que représente selon eux, l’extension du nombre de vaccins obligatoires.

Pour le Pr Montagnier, qui rappelle ici encore ne pas être « contre les vaccins », certains vaccins pourraient être liés à des « risques de mort subite du nourrisson ». Pour Henri Joyeux l’extension vaccinale mettrait en lumière certaines pratiques commerciales peu scrupuleuses des laboratoires.

Bref rappel :

Le professeur Luc Montagnier est codécouvreur du rétrovirus du sida en 1983 et prix Nobel de médecine en 2008. Depuis qu’il a quitté l’Institut Pasteur, lieu historique de la vaccination, il met en cause les vaccins, jusqu’à en accuser certains d’être responsables de l’autisme. A ses côtés, le professeur Henri Joyeux, ancien patricien de cancérologie et de chirurgie digestive, avant de devenir spécialiste des liens entre alimentation et santé.