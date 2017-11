Globalization of War | La mondialisation de la guerre – Pr Michel Chossudovsky

Time : 10 mn 33

La mondialisation de la guerre

La légende d’Al-Qaeda et la menace d’un « Ennemi Extérieur » est entretenue par de nombreux médias et par la propagande gouvernementale.

Dans l’ère post-11 septembre 2001, la menace terroriste d’Al-Qaeda constitue la pierre angulaire de la doctrine militaire des USA/OTAN. Elle justifie – sous un mandat humanitaire – la conduite « d’opérations anti-terroristes » à travers le monde.

La Guerre Mondiale contre le Terrorisme lancée par les USA constitue la pierre angulaire de la doctrine militaire états-unienne. « Faire la chasse aux terroristes » est un élément central de la guerre non-conventionnelle. L’objectif sous-jacent est de justifier la conduite d’opérations anti-terroristes à travers le monde, permettant aux USA et à leurs alliés de s’ingérer dans les affaires de nations souveraines.

Connues et documentées, des entités affiliées à Al-Qaeda ont été utilisées par les USA/OTAN dans de nombreux conflits comme des « membres actifs du renseignement » depuis les grandes heures du conflit entre l’Afghanistan et l’Union Soviétique. En Syrie, les rebelles d’Al Nusrah et d’ISIS sont les fantassins de l’alliance militaire occidentale, qui à son tour supervise et contrôle le recrutement et l’entraînement de forces paramilitaires.

Tandis que le Département d’État US accuse plusieurs pays « d’héberger des terroristes », les États-Unis sont, au niveau mondial, le « Sponsor Étatique du Terrorisme » Numéro Un : l’État Islamique de l’Irak et d’Al-Sham (ISIS, Islamic State of Iraq and Al-Sham, ndlr) – qui sévit à la fois en Syrie et en Irak – est soutenu en sous-main par les USA et leurs alliés, dont la Turquie, l’Arabie Saoudite et le Qatar (sans oublier le pays le plus démocratique de la région).

De plus, le projet de califat sunnite de l’État Islamique de l’Irak et d’Al-Sham coïncide avec un project US visant à découper l’Irak et la Syrie en territoires distincts : un Califat Islamique Sunnite, une République Arabe Chiite, une République du Kurdistan, entre autres.

Beaucoup d’auteurs progressistes dont des médias alternatifs, tout en concentrant leur attention sur les développements récents en Irak, ne parviennent pas à comprendre la logique derrière la « Guerre Mondiale contre le Terrorisme ». L’État Islamique de l’Irak et d’Al-Sham (ISIS) est souvent pris pour une « entité indépendante » plutôt qu’un instrument de l’alliance militaire occidentale. Par ailleurs, beaucoup d’activistes pacifistes engagés – qui s’opposent aux éléments de l’agenda militaire de l’OTAN – approuveront néanmoins l’agenda anti-terroriste de Washington dirigé contre Al-Qaeda. La menace terroriste mondiale est considérée comme « réelle » :

« Nous sommes contre la guerre, mais nous soutenons la Guerre Mondiale contre le Terrorisme ».

Pr Michel Chossudovsky

Biographie succincte :

Michel Chossudovsky est un économiste canadien, ancien professeur à la faculté des sciences sociales de l’université d’Ottawa (1968).

En 2001, il fonda, à Montréal, au Canada, le Centre for Research on Globalization (CRG) (En français, le Centre de recherche sur la mondialisation), dont il est le directeur. Le CRG gère globalresearch.ca (En français, mondialisation.ca), un site web consacré aux grands thèmes d’actualité tels que la guerre au terrorisme et les conflits du Moyen-Orient.

Dans The Globalization of War, America’s « Long War » against Humanity (2015), il soutient la thèse que les récents conflits en Irak, Libye, Syrie, Ukraine, etc., relèvent de la poursuite de l’hégémonie mondiale par les États-Unis et leurs alliés selon le concept de « longue guerre mondiale » élaboré dans les années 1940 et poursuivi par les néoconservateurs et les néolibéraux.

Il intervient sur la chaîne de télévision russe RT (Anciennement Russia Today).

