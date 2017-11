Les bienfaits des chats sur la santé

Time : 1 mn 27

Time : 2 mn 33

Time : 4 mn 27

Ronronthérapie, qu’est-ce que c’est ?

Ronronthérapie, si ce nom peut prêter à sourire, c’est bien un sujet assez sérieux sur lequel les scientifiques se sont penchés ! En effet, on prête aux ronronnements du chat et à l’animal lui-même, certaines vertus thérapeutiques pour les humains. Zoom sur ces bienfaits santé procurés par les chats.

Les bienfaits des chats sur le stress

Le ronronnement du chat émet des fréquences basses, entre 20 et 50 hertz, qui seraient apaisantes pour nous autant que pour lui.

Selon Jean-Yves Gauchet, un vétérinaire toulousain considéré comme le spécialiste de la ronronthérapie, le ronronnement apaise et agit comme un médicament sans effet secondaire.

Jean Yves Gauchet publie aussitôt un article sur le sujet et propose à des volontaires de tester les pouvoirs du ronronnement grâce à un CD de trente minutes, Détendez-vous avec Rouky (disponible sur le site d’Effervesciences) – le chat Rouky existe vraiment, il s’agit en fait de l’un de ses « patients ». Les résultats sont parlants : les deux cent cinquante « cobayes » ont ressenti du bien-être, de la sérénité, une plus grande facilité à s’endormir. D’un point de vue purement physique, ces sons sont des vibrations sonores étagées sur des basses fréquences de vingt-cinq à cinquante hertz.

On observe d’ailleurs une diminution des risques de mourir d’une maladie cardiovasculaire chez les personnes possédant un chat (1), qui serait due à la capacité qu’ont les chats à faire baisser notre stress et notre tension artérielle.

Un chat, c’est bon pour le moral

Vous n’avez pas le moral ? Prenez un chat !

C’est en tout cas ce que montre un sondage réalisé en 1981 et portant sur des personnes âgées (2).

En effet, 82 % des répondants ont affirmé qu’avoir un animal de compagnie les faisait se sentir mieux quand ils étaient tristes et 65 % que s’occuper de leur animal leur procure du bien-être.

Les chats semblent avoir un léger avantage sur les chiens.

Des bienfaits chez les enfants autistes

Alors qu’on sait que la présence d’un animal de compagnie à la maison est, pour diverses raisons, bonne pour l’enfant, il semblerait que les enfants autistes bénéficient particulièrement des bienfaits procurés par les chats, selon une étude parue en 2012 (3).

En effet, l’étude a montré que les enfants atteints d’autisme possédant un animal de compagnie sont plus enclins à partager.

Les chats sont plus souvent préférés en tant qu’animaux de thérapie pour les enfants atteints de troubles autistiques, car ces enfants s’identifieraient mieux à eux.

Le Chat et ses Vertus

Vous aimez vos chats. Ils sont pour vous compagnie, une oreille attentive, une source d’affection ; mais peut être que votre chat peut faire plus pour vous que vous ne le pensez ! Des études récentes ont montré que garder les animaux a un impact positif sur votre santé et votre bien-être, surtout quand cet animal est un chat.

Avantages généraux pour la santé

Les chats et les chiens – mais surtout les chats – ont été utilisés dans certains hôpitaux et maisons de soins infirmiers comme une sorte de thérapie pour les personnes alitées et malades. . La chaleur de leurs corps velus et l’amitié de leur ronronnement peut influencer considérablement l’état d’esprit d’une personne pour le mieux. . Une étude menée dans les États de New York, a conclu que les maisons de repos qui ont permis l’accès aux animaux de compagnie ont des coûts de médicaments inférieurs à celles qui ne l’ont pas permis.

Leur présence calme et rassurante pourrait en être la cause, mais des études au cours des vingt dernières années ont également établi que les personnes qui possèdent des animaux de compagnie sont souvent moins enclines à des maladies bénignes comme le rhume et la grippe, ont un meilleur score sur des tests psychologiques, et revendiquent un plus grand sentiment de bien-être.

Les enfants et les chats

Les adultes ne sont pas les seuls à bénéficier de la présence d’un chat. Les enfants qui ont bénéficié d’une interaction avec un animal ont montré des niveaux plus élevés d’estime de soi, de meilleures compétences sociales et un grand sens des responsabilités envers les autres.

Des enseignants constatent que les enfants ayant des chats chez eux ont une attitude plus sérieuse, travaillent mieux et sont plus joyeux et plus censés.

La nuit, les enfants ont peur du noir, mais la présence affectueuse de leur chat les rassure. Grâce à cela, l’enfant apprend à respecter autrui, car le chat n’accepte pas qu’on lui fasse n’importe quoi.

Pour les jeunes enfants et les nourrissons, l’exposition à des chats à un jeune âge peut également aider l’enfant à développer une résistance aux allergènes et à l’asthme non négligeable.

Les aînés et les chats

Certaines personnes âgées et isolées manquent de relations sociales ou de possibilités de loisirs pendant leurs années de retraite. Posséder un chat peut stimuler de manière significative la santé et le bonheur d’une personne âgée, en leur donnant un sentiment de but, le sentiment de compter et d’être utile pour un être aimé. Le besoin d’affection est réciproque : vos chats attendent votre retour à la maison et vous offrent une vraie amitié. Quiconque a eu entre ses mains un chat en train de ronronner peut témoigner d’un sentiment de bien-être intense.

Les chats sont des animaux de compagnie idéaux car ils ont relativement peu d’entretien par rapport aux chiens. Ils n’ont pas besoin de promenades régulières, ou de voyages constants vers l’arrière-cour, et limitent leurs habitudes de salle de bains à leur bac à litière. Ils prennent soin de leur propreté, font de l’exercice pendant leurs séances de jeux, un rien leur amuse !

Être en possession d’un chat a démontré une amélioration la santé chez l’homme, une réduction de la solitude des femmes célibataires vivant seules, et même aidé les victimes de maladies cardiaques récupérer plus rapidement après une crise cardiaque ! Le chat réconforte son propriétaire dans ses moments de solitude, soulage son sentiment d’isolement.

Le chat est un éternel bébé qui aime se faire dorloter et ne demande qu’à jouer, il peut combler un manque affectif pour ceux qui n’ont pas d’enfant ou ceux pour lesquels les enfants sont devenus grands et indépendants.

Lorsqu’on regarde les chats qui jouent, on remarque qu’ils aiment nous faire rire, et qu’ils continuent les activités qui attirent notre attention. Rire, c’est un bon exercice pour les poumons, améliore la digestion et renforce le système immunitaire. Le ronronnement du chat émet des vibrations sonores apaisantes et bienfaisantes agissant un peu comme « un médicament sans effet secondaire ».

Alors la prochaine fois que vous faites des câlins à votre chat sur le canapé, en jetant la balle en caoutchouc à travers le salon pour la dizaine fois, n’oubliez pas que votre chat pourrait faire bien plus pour vous que vous ne le pensiez !

« Rien n’est plus doux, rien ne donne à la peau une sensation plus délicate, plus raffinée, plus rare que la robe tiède et vibrante d’un chat. »

.

Guy de Maupassant (1850 – 1893), écrivain français

Source :

http://www.effervesciences.com/accueil-ronron.html

http://www.asclaf.com/pages/mes-pages/les-bienfaits-du-chat-pour-la-sante.html

http://www.passeportsante.net/fr/Actualites/Dossiers/DossierComplexe.aspx?doc=Ronrontherapie

http://www.psychologies.com/Planete/Les-animaux-et-nous/Articles-et-Dossiers/Le-chat-un-therapeute-au-poil

Note :

(1) Adnan I Qureshi, Muhammad Zeeshan Memon, Gabriela Vazquez and M Fareed K Suri, Cat ownership and the Risk of Fatal Cardiovascular Diseases. Results from the Second National Health and Nutrition Examination Study Mortality Follow-up Study. Journal of Vascular and Interventional Neurology, janvier 2009.

(2) A.H. Kidd, B.M. Feldmann, Pet ownership and self-perceptions of older people, Psychol.Rep., juin 1981.

(3) Marine Grandgeorge, Sylvie Tordjman, Alain Lazartigues, Eric Lemonnier, Michel Deleau, Martine Hausberger, Does Pet Arrival Trigger Prosocial Behaviors in Individuals with Autism?, Aout 2012