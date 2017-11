Time : 3 mn 45

Esclavagisme

Le coup de gueule de l’animateur émérite Claudy Siar

Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, Claudy Siar s’insurge contre le manque de réactivité des africains sur la situation des migrants vendus comme des esclaves en Libye.

Cette sortie de l’animateur fait suite à la rediffusion par France info de l’enquête de la CNN sur les ventes aux enchères des migrants en Lybie.

« Je crois que je n’ai jamais été aussi en colère et aussi triste qu’en ce moment.

On est entrain de vendre des africains, des jeunes. On les enferme dans les cages puis on les vend au plus offrant.

Et ça ne vous fait rien. Moi le descendant d’esclave j’ai la haine…

Les dirigeants ne disent rien, les intellectuels ne disent rien, les journalistes ne disent rien. Personne du continent ne se révolte. Les footballeurs qui ont les moyens ne disent rien. Vous laissez les jeunes aller se faire vendre.

Je m’adresse aux Dirigeants africains, levez-vous faite quelque chose »,

…a déclaré l’animateur Claudy Siar

La Libye coopère avec l’UE en bloquant les départs de bateaux de migrants. Profitant de cette situation, les trafiquants se sont reconvertis dans les enchères humaines. Les migrants monnayés et vendu au plus offrants.

La Côte d’Ivoire comme de nombreux pays Africains est concernée par la question de l’immigration irrégulière. Le Flux migratoire de la Côte d’Ivoire vers l’Italie en 2017 est 8753 immigrants irréguliers dont 5 907 hommes, 1 263 femmes, 109 mineurs accompagnés et 1474 mineurs non accompagnés.

Le premier vol de retour volontaire des migrants en Côte d’Ivoire est attendu pour le vendredi 16 novembre 2017.

BHL rend visite aux combattants rebelles de l’ouest libyen

Time : 1 mn 20

L’on peut donc applaudir et remercier Bernard-Henri Levy, ses comparses et leurs sbires pour avoir apporté la démon-cratie en Libye… qui rappelons-le, était un état souverain !

