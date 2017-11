DARPA : Des implants dans le cerveau pour améliorer la mémoire et l’apprentissage

Time : 1 mn 26 [Vostvfr]

DARPA

Defense Advanced Research Projects Agency

Des implants dans le cerveau pour améliorer la mémoire et l’apprentissage

« Je l’ai sur le bout de la langue ». Une phrase que l’on a tous prononcée un jour. Et si demain, le trou de mémoire était oublié ? Il y a quelques jours, des chercheurs ont annoncé avoir réussi à influer sur la mémoire d’individus grâce à des implants intégrés au cerveau de patients.

Ces implants électriques ont « amélioré le score des patients aux tests de mémoire », écrit ainsi la Darpa, l’Agence américaine de recherche dépendant de l’armée, dans un communiqué. Intitulé RAM (pour « Restauration active de la mémoire », mais qui est également l’acronyme de la mémoire vive utilisée dans nos ordinateurs), le projet a démarré l’année dernière, en février 2014.

Douze volontaires ont participé au test. On leur a implanté ces systèmes électroniques à l’occasion d’une opération de chirurgie du cerveau, mais aucun des patients n’avait de problème de mémoire. Le communiqué de la Darpa ne rentre pas trop dans le détail de l’expérience, car celle-ci doit encore être revue par des pairs et publiée dans des journaux scientifiques. Des puces de ce type ont déjà été implantées dans des cerveaux d’animaux, mais sur l’homme, c’est une première.

Une décharge électrique pour se souvenir

Comment ça marche ? Les électrodes sont placées dans les régions du cerveau s’occupant de la mémoire déclarative (permettant de se rappeler une liste de courses, par exemple) et de la mémoire spatiale. Ces implants permettent aux scientifiques de « lire » ce que fait le cerveau quand il apprend quelque chose et se souvient de cette chose. Ou quand il se trompe.

A côté de ça, il est aussi possible, via ces implants, d’envoyer une mini décharge électrique, un signal spécifique, au moment du souvenir. « Les résultats préliminaires montrent qu’il est effectivement possible de capturer et d’interpréter les signaux clés, ou le ‘code neural’ provenant du cerveau humain et d’améliorer le souvenir en envoyant une stimulation électrique au cerveau », affirme la Darpa.

Pour l’agence américaine, l’objectif premier consiste surtout à aider des patients ayant des troubles de la mémoire, suite à des traumatismes ou à une pathologie.

Prochaine étape : « I know Kung-fu »

Enfin, la Darpa fait état d’un nouveau projet encore plus fou, appelé « Programme de rediffusion RAM« . Le but de cette nouvelle expérience ? Utiliser ces technologies pour nous aider à apprendre plus vite à réaliser des tâches physiques.

« Des compétences complexes peuvent prendre des années à être maîtrisées, et ce n’est pas juste une question de répétition d’un mouvement physique », affirme l’agence.

Plusieurs études tendent à prouver que les phases de repos et de sommeil aident à consolider nos compétences.

On pense évidemment à la fameuse scène de Matrix où Neo apprend le Kung-fu en quelques minutes, grâce à un « programme » chargé dans son cerveau. On en est (très) loin, mais en attendant, le programme de la Darpa commencera dès le mois d’octobre.

