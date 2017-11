Time : 2 mn 27

TOP 5 des labels alimentaires responsables

Vous voyez toujours plein de logos sur vos emballages sans savoir ce qu’ils signifient exactement ? Voici 5 labels bien utiles à connaître !

1 – AB et Bio Europe

Ces deux logos certifient le respect d’un cahier des charges bios équivalentes (nationales et européennes). Ils garantissent 95% d’ingrédients bio, moins de 0,9% d’OGM, peu d’additifs et aucuns produits chimiques de synthèse

2 – Bio cohérence

Avant de s’aligner sur l’Europe en 2010, le label AB était plus strict. Bio cohérence s’aligne sur les anciens critères et y ajoute quelques mesures : 100% bio, les produits doivent être cultivés, produits et transformés sur le sol français, et tout au long de la chaîne de production, le salaire doit être équitable.

3 – Demeter

Le label Demeter garantit, en plus d’une agriculture bio « AB », une démarche « biodynamique ». Il tient compte de la fertilité des sols, des saisons, du paysage, du bien-être au travail, etc…

« La méthode biodynamique produit des aliments savoureux et remplis de vitalité qui nourrissent vraiment l’homme sans épuiser notre Terre. » demeter.fr

4 – Nature & Progrès

Nature & Progrès se base sur une agroécologie paysanne et locale. Sa charte évolue en fonction des enjeux écologiques actuels. Ses produits doivent être 100% bio, locaux et respectueux de la biodiversité et de l’humain.

5 – FairTrade, Max Havelaar

Contrairement aux autres labels, FairTrade Max Havelaar ne certifie pas des produits bio. Il garantit en revanche un revenu décent aux producteurs où qu’ils soient dans le monde. Sa création en 2004 avait pour but de protéger les producteurs exploités par l’industrie.

Nos choix de consommation ont un impact sur notre santé, la planète et l’humanité… alors profitons-en !

