Mouseland : Un pays où les souris élisent des chats… ça ne vous dit rien ?

Mouseland est une histoire écrite par l’homme politique canadien Clarence Gillis et racontée en 1961 sur les ondes de la CBC par son ami Tommy Douglas, chef de la Fédération du Commonwealth coopératif (FCC), devenu depuis le Nouveau Parti démocratique du Canada.

Il s’agit d’une fable politique exprimant l’opinion du FCC selon laquelle le système politique canadien est vicié en offrant aux électeurs un faux dilemme : le choix de deux partis, dont aucun des deux ne représenterait leurs intérêts.

Tommy Douglas

Une excellente allégorie qui résume à merveille les sociétés dites démocratiques, expliquant clairement l’escroquerie du suffrage universel, cette procédure inventée et défendue par des élus, qui consiste à élire des maîtres, parmi des candidats choisis et donc imposés par les plus riches.

Une fable politique lumineuse et d’une actualité saisissante, à l’heure où chez nous, bien malin qui distingue encore les partis politiques des uns des autres.

Pour ceux qui peinent encore à voir ce qu’est réellement le jeu démocratique, cette vidéo pourrait les y aider.

