Noam Chomsky : Comment détruire un service public ?

Biographie succincte :

Avram Noam Chomsky, connu sous le nom de Noam Chomsky, est un linguiste et philosophe américain, né en 1928 à Philadelphie.

Immergé dès son enfance dans la culture du judaïsme et de l’hébreu, il s’intéresse aux idées anarchistes alors qu’il n’est qu’adolescent. En 1955, il devient professeur au Massachusetts Institute of Technology, et se voit confier le département de langues modernes et de linguistique en 1961. En 1967, il publie « Responsabilités des intellectuels », un essai dans lequel il souligne l’importance de l’engagement politique des intellectuels en raison de leur capacité de discernement et de leur accès privilégié à la vérité. Ouvertement opposé à la guerre du Viêt Nam, Noam Chomsky prône la résistance face aux formes d’autorité illégitimes. Il est poursuivi en justice, et apparaît même dans la liste des opposants politiques du président Nixon.

Les travaux scientifiques réalisés par Noam Chomsky jouent un rôle très important dans la révolution cognitive. Il a fondé la linguistique générative, un ensemble de théories fondées sur l’opposition au behaviourisme, qui ont fait sa réputation. Il a déclenché ce qu’on a coutume d’appeler « la révolution cognitive ». Il remet en question l’approche comportementale de l’étude de l’esprit et du langage, et cherche à démontrer l’existence des structures innées de la faculté de langage. Sa théorie est considérée comme un pas important de la linguistique théorique du 20ème siècle, à tel point qu’on parle parfois de « révolution chomskienne ».

Mais c’est surtout comme intellectuel engagé qu’il s’est rendu célèbre, avec ses prises de position opposées à la pensée dominante.

Au long de sa carrière, le linguiste reçoit plusieurs diplômes honorifiques délivrés par plus de 30 universités à travers le monde. Ses autres distinctions incluent le prix de Kyoto, la médaille Helmholtz, le prix de la paix Dorothy Eldridge ou encore la médaille Benjamin Franklin en sciences cognitives et de l’information.

Source :

