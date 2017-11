Time : 5 mn 34

Tweet jugé antisémite

Le PS examinera la procédure d’exclusion de Gérard Filoche

Gérard Filoche, membre du bureau national du PS, a publié un montage photo très critiqué. Il a fini par le retirer mais la direction du PS veut réagir.

C’est peut-être le tweet de trop pour Gérard Filoche. Mardi soir, lors de son bureau national, le PS examinera une procédure d’exclusion contre lui.

Vendredi, ce remuant membre du PS a publié un montage photo jugé antisémite. On y voit Emmanuel Macron à une tribune, portant un brassard nazi, où le symbole du dollar remplace la croix gammée. Derrière lui, Patrick Drahi, Jacob Rothschild et Jacques Attali, mais également les drapeaux américains et israéliens.

Gérard Filoche, bientôt 72 ans, a assez vite enlevé cette image mais beaucoup de membres du réseau social avaient eu le temps de l’apercevoir et certains ont fait circuler des captures du montage pour faire part de leur indignation.

Dans la soirée de vendredi, Rachid Temal, patron du PS par intérim jusqu’au prochain congrès, a annoncé sur Twitter qu’il engageait « une procédure d’exclusion ».

Ce samedi, une communiqué du PS, qui « condamne avec la plus grande fermeté le photomontage utilisé par Gérard Filoche », confirme que la procédure d’exclusion est en cours. Selon nos informations, elle sera donc examinée mardi et les débats lors du bureau national risquent d’être mouvementés. De nombreux membres du BN comme Luc Carvounas ou Frédérique Espagnac ont fermement dénoncé le tweet de Gérard Filoche. Mais ce dernier, qui fait lui-même partie du BN, compte des soutiens dans le parti.

La Licra a réagi dénonçant un tweet « d’une honte absolue relayant des contenus complotistes trempés dans l’obsession des juifs ».

L’intéressé a fini par s’exprimer ce samedi matin se « disant tout à fait désolé » reconnaissant qu’« à l’examen ce montage et sa source sont bad ». Avant de dénoncer « une cabale en meute » contre lui.

Gérard Filoche fait régulièrement polémique au sein de son parti. En juillet 2016 déjà, des élus avaient saisi la commission des conflits du parti pour demander son exclusion en raison de ses dérapages. Etait alors notamment visé, un tweet dans lequel il avait qualifié le PDG de Total Christophe de Margerie, venant de mourir, de « suceur de sang ». Ou un autre dans lequel il faisait référence à des « rafles » et des « stades » lors de manifestation contre la loi travail.

Il y a quelques mois Gérard Filoche avait essayé de se présenter à la primaire de la gauche. Mais il en avait été exclu faute de parrainages suffisant.

Il est membre du PS depuis 1994 après avoir participé à la fondation de la Ligue communiste révolutionnaire (LCR, devenue depuis le NPA). Ancien inspecteur du travail, il n’a jamais eu de mandat électif.

Attention Gérard ! La LICRA s’est du lourd…

« Pour savoir qui vous dirige vraiment il suffit de regarder ceux que vous ne pouvez pas critiquer. » (1)

Source :

http://www.leparisien.fr/politique/le-ps-veut-exclure-filoche-apres-un-tweet-juge-antisemite-18-11-2017-7400229.php

http://www.huffingtonpost.fr/2017/11/18/une-procedure-dexclusion-de-gerard-filoche-du-ps-engagee-apres-ce-tweet-inacceptable-et-inqualifiable_a_23281337/

Note :

1 – Citation attribuée à Voltaire ou à kevin alfred Storm