Eyes Wide Shut : Décryptage du dernier film de Stanley Kubrick

Synopsis :

Baptisé Kubrick & The Illuminati et sous-titré « Don’t you want to go where the rainbow ends ? » (Ne veux-tu pas aller là où se termine l’arc-en-ciel ?), est un documentaire très réussi sur les dessous de « Eyes Wide Shut » de Stanley Kubrick.

Gasface à l’origine de ce court métrage, s’appuie sur l’analyse du scénariste et critique Laurent Vachaud.

L’analyse est illustrée avec de nombreux extraits de films (Orange mécanique, 2001 : L’odyssée de l’espace, Rosemary’s Baby, Shining, Etc…), et propose un autre regard sur le dernier film de Kubrick.

Documentaire réalisé par Nicolas Venancio, Mathieu Rochet, avec Laurent Vachaud et Michel Ciment.

Les sociétés secrètes

Selon le documentaire Kubrick & The Illuminati, réalisé en 2004 par Mathieu Rochet et Nicolas Venancio (sous le pseudonyme Gasface), Eyes Wide Shut aurait pour but de dénoncer la « programmation » et l’exploitation d’esclaves sexuelles (dénommées Beta Slaves ou Sex Kittens) par des sociétés secrètes occultes, en s’appuyant sur les méthodes du Projet MK-Ultra (ou Projet Monarch).

Plusieurs allusions présentes dans le film et relatives à l’imagerie entourant le Projet MK-Ultra viendraient étayer cette théorie.

Wikipédia

Film : Eyes Wide Shut (Les Yeux Grands Fermés)

Réalisation & Scénario : Stanley Kubrick

Acteurs principaux : Tom Cruise – Nicole Kidman

Sociétés de production : Warner Bros

Sortie : 1999

Note :

Vous pouvez trouver la version originale de ce documentaire ici (sans les carrés noirs) :

https://www.youtube.com/watch?v=0WAjdhWOMGI