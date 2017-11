Time : 1 mn 14

Chômage et Précarité

Halte aux idées reçues !

Rien n’est plus tenace et convaincant qu’une idée reçue. Un collectif de lutte contre le chômage a donc décidé de rétablir quelques vérités.

Comment notre société en est-elle arrivée à croire que des hommes et des femmes refusaient de travailler pour le seul plaisir de ne rien faire, quitte à tirer un trait sur leur confort et leurs projets ? Qui a réussi à faire croire que le chômage était un choix et non un risque ? On a trouvé le coupable et on connaît même son nom : il s’appelle idées reçues.

Les idées reçues sont tellement contagieuses qu’un certain nombre de politiques et de personnalités publiques en ont fait leur arme de prédilection. Démonstration dans cette vidéo ci-dessus, florilège de grossiers préjugés sur les chômeurs et la précarité.

« Les idées reçues, ça agit comme la teinture : ça teint tout le tissu et après ça devient très difficile d’enlever la tâche. »

Alors, bien sûr, l’idée n’est pas de dire que personne ne profite abusivement de l’assurance chômage. Les cas existent. L’idée, c’est de dire qu’en faire une généralité est trompeur et mensonger.

Une statistique, une seule, devrait ramener tout le monde à l’évidence : chaque année, en France, entre 10 000 et 14 000 décès sont dus au chômage (Source : Les Echos). C’est trois fois plus que le nombre de morts sur la route. Comme quoi, le chômage ne doit pas être une situation si confortable…

Cette vidéo a été réalisée par Chômage, précarité : halte aux idées reçues, un collectif de 25 organisations qui cherche à rétablir quelques vérités, notamment par le bais d’un livre disponible sur Librairies Indépendantes, sur Amazon ou à la Fnac.

