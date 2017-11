Time : 3 mn 30

La Science de l’Esprit

Exploitez la puissance de vos lobes frontaux pour maximiser le potentiel de votre cerveau

Votre cerveau est câblé pour effectuer votre travail le plus important chaque jour à travers les connexions neuronales les plus complexes et à travers les quatre principaux lobes du cerveau : frontal, temporal, pariétal et occipital. Mais la façon dont vous parvenez à surmonter les complexités que vous rencontrez repose sur une stratégie frontale.

Accomplir tout ce que vous faites – penser, planifier, raisonner, gérer vos émotions, prendre des décisions et résoudre des problèmes – est un exploit majeur de votre lobe frontal. Les compétences de haut niveau en matière de réflexion que vous tenez si souvent pour acquises – comme déterminer quelle maison acheter, quel emploi chercher, quels conseils médicaux prendre et quel investissement investir – proviennent de la puissance cérébrale de votre lobe frontal.

En tant que centre de commandement central de votre cerveau, votre lobe frontal relie l’information d’un bout à l’autre du cerveau et possède le plus vaste réseau neuronal et les interconnexions les plus réciproques avec d’autres structures cérébrales.

La nouvelle science du cerveau révèle que la voie vers une pensée plus intelligente, semble se trouver dans les réseaux complexes du lobe frontal de votre cerveau. Cependant, votre lobe frontal ne fonctionne pas isolément; vos régions cérébrales travaillent de concert, du niveau cellulaire à la totalité des réseaux cérébraux, pour accomplir des exploits chaque jour.

La grande capacité du système de votre lobe frontal et les riches possibilités de recâbler son logiciel grâce à une pensée complexe vous placent, vous et tous les humains, loin devant toutes les autres formes de vie.

Votre lobe frontal représente près d’un tiers de votre cerveau tout entier et est la dernière région du cerveau à se développer et la première à décliner avec l’âge. Depuis le début de l’adolescence, jusqu’au jeune âge adulte, les lobes frontaux et les liens complexes qui les unissent subissent des changements fonctionnels et structurels spectaculaires qui remodèlent la connectivité complexe du cerveau et font progresser sa capacité de s’engager dans une pensée intégrée, raisonnée et de haut niveau. Malheureusement, la science du cerveau a montré que la fonction du lobe frontal commence à décliner au milieu de la quarantaine.

Qu’est-ce que cela vous fait de savoir que vous allez jouir d’une bonne santé cérébrale pendant seulement deux décennies ? Quelle pensée déprimante ! La bonne nouvelle, c’est que le déclin cognitif se produit parce que nous le laissons faire ; il n’a nullement à être un fait accompli et un destin prédéterminé. Vous pouvez renforcer la puissance cérébrale de votre lobe frontal chaque jour de votre vie.

Voici quelques conseils pour maximiser la fonction de votre lobe frontal :

1.- Évitez d’être en pilote automatique : Le traitement réfléchi, en profondeur et avec des efforts soutenus de vos régions frontales du cerveau est un élément clé de la santé cérébrale. Un cerveau sur pilote automatique est un cerveau qui s’ennuie. Gardez votre cerveau activement curieux et mettez-vous au défi d’exercer votre pensée tous les jours.

2.- Diminuer l’exposition à l’information : Trop d’information bloque la capacité du lobe frontal dynamique de votre cerveau à s’engager dans une pensée lucide et à prendre des décisions éclairées. Vous et votre cerveau devenez débordés par trop d’informations. Vos lobes frontaux doivent être déployés non seulement pour se concentrer sur des données importantes, mais c’est encore plus important, pour savoir quelles informations ignorer. Gardez les fonctions principales de votre lobe frontal, affinées, en bloquant, éliminant et ignorant les tâches et informations moins pertinentes.

3.- Dépasser les limites de la mémoire : La plupart des individus sont préoccupés par la perte de mémoire en tant que problème principal de leur cerveau. Vos lobes frontaux stratégiques sont capables de transformer l’information à retenir en idées plus grandes, voire originales. En fait, essayer de se souvenir de trop de détails contrecarre l’efficacité supérieure de la pensée du lobe frontal. Prenons Einstein – l’icône du génie -, il n’arrêtait pas de nous dire à quel point il avait une mémoire affreuse, mais personne ne remettrait en question sa capacité de réflexion créatrice.

Utilisez toute votre puissance frontale. Investissez dans votre centre de commande cognitif pour penser chaque jour avec ingéniosité. Ce faisant, vous récolterez des récompenses importantes tant sur le plan personnel que professionnel. Il n’y a aucun inconvénient à penser plus stratégiquement en exploitant le potentiel de votre lobe frontal chaque jour.

