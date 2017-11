Time : 33 s

Hong Kong

Apparition des premiers cimetières en réalité virtuelle

Dans cette ville asiatique où la densité de population est parmi la plus forte au monde, une curiosité à base de réalité virtuelle vient d’apparaître. Il est désormais possible de se recueillir et de prier sur la tombe de ses proches dans un cimetière virtuel.

Lorsque l’on prend une carte, il est possible de se rendre compte que le territoire de Hong Kong, bien que très marqué, n’est pas seulement caractérisé par l’urbain. Pourtant, la densité moyenne y est très forte : environ 6 500 habitants au kilomètre carré pour un total frôlant les 8 millions d’habitants. Cette ville détient également un record, celui détenu par le quartier de Mong Kok (Kowloon), où la densité de population est tout simplement la plus forte au monde : 130 000 habitants au kilomètre carré !

Dans ce contexte, les cimetières ne sont pas légion et pourtant, le besoin s’en fait sentir. La société chinoise iVeneration apporte une solution complètement insolite ayant néanmoins le mérite d’associer l’écologie, la tradition et la technologie : les cimetières en réalité virtuelle. Plus précisément, il s’agit de proposer aux clients d’établir leur stèle funéraire n’importe où dans un monde virtuel représentant Hong Kong. Bienvenue dans l’ère de la sépulture 1.0.

Anthony Yau, chef de la société iVeneration, tient à garder et à perpétuer le côté traditionnel et le respect des anciens, très important chez les locaux suivant les préceptes du Confucianisme :

« Nous devons éduquer la prochaine génération au respect de la piété filiale, peu importe la façon de procéder, tant que cela vient du cœur. Nous pensons que la prochaine génération est celle qui sera la plus encline à utiliser nos services pour leurs parents. » Argument imparable.

Alors que le gouvernement local encourage les enterrements « verts » tels que la crémation, ne nécessitant pas de place en cimetière et donc pas de nouvelles constructions, cette initiative semble plutôt appréciée. Il faut également savoir qu’une place dans un cimetière a un coût exorbitant, soit plus de 175 000 dollars. Enfin, d’une manière générale, nous parlons tout de même d’une ville qui a déjà beaucoup de mal à loger décemment les vivants.

