Time : 2 mn 28

Système solaire

Embarquement immédiat

Découvrez le Système solaire : c’est un voyage incroyable auquel nous nous invitons. Nous partirons du Soleil pour nous arrêter devant Pluton.

Entre le Soleil et Pluton, découvrons les 9 planètes de notre Système solaire. N’oublions pas que ce monde étrange est le nôtre…

Mercure, un monde des extrêmes

Mercure est la plus petite planète du Système solaire et la plus proche du Soleil : entre 47 et 70 millions de kilomètres. Sur cette planète où l’année dure 3 mois, le Soleil apparaît dans le ciel 3 fois plus grand que sur Terre. Il y a 600 °C d’écart entre le jour et la nuit.

Vénus, la brulante

Située en moyenne à 108 millions de kilomètres du Soleil, Vénus est la planète la plus chaude du Système solaire. Il règne sur cette sœur jumelle de la Terre (par la taille) un puissant effet de serre.

Terre, une oasis bleue

Troisième planète la plus proche du Soleil, la Terre est dans la zone habitable de son étoile. On la surnomme planète bleue mais c’est en réalité une planète rocheuse maquillée d’une fine pellicule d’eau et de vie…

Mars la rouge

Deux fois plus petite que la Terre, Mars est une planète située à la limite de la zone habitable du Soleil. De nombreux indices suggèrent qu’elle était habitable dans sa jeunesse.

Jupiter, la géante

Cinquième planète la plus proche du Soleil, Jupiter est la plus grande du Système solaire. Elle est aussi la première à s’être formée. Une année sur cette planète géante 11 fois plus grande que la Terre dure 12 ans. Jupiter possède plus de 50 lunes.

Saturne, seigneur des anneaux

Située deux fois plus loin que Jupiter, Saturne est la deuxième plus grande planète du Système solaire. Célèbre pour ses anneaux, elle possède plus de 60 lunes. Une année y dure 29 ans terrestres.

Uranus, une géante glacée

Située deux fois plus loin que Saturne, Uranus est une géante glacée (4 fois la taille de la Terre) qui possède aussi des anneaux et pas moins de 27 lunes. Une année y dure 84 ans.

Neptune, aux portes des confins du Système solaire

À 4,5 milliards de kilomètres du Soleil, Neptune est la huitième et dernière planète du Système solaire. Elle est 30 fois plus loin du Soleil que la Terre. C’est aussi une géante glacée avec de fins anneaux et une douzaine de lunes. Une année y dure 165 ans.

Bon voyage…

Source :

http://www.futura-sciences.com/sciences/videos/systeme-solaire-embarquement-immediat-4947/