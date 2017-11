M.A.DI. Home : Une maison qui se monte en 6 heures et dont le prix démarre à 28 000 euros

Time : 1 mn 32

Cette incroyable maison se monte en à peine 6 heures et les prix démarrent à seulement 28 000 euros

Une maison qui se monte en 6 heures

Les prix de l’immobilier font parfois peur, au point d’abandonner certains projets de construction. Eh oui, être propriétaire de sa maison représente un coût non-négligeable. Mais de plus en plus de solutions innovantes se développent en la matière. Containers maritimes recyclés, Tiny-house, maison mobile… Tout est bon pour vous permettre de vivre chez vous, à moindre frais. Un peu comme cette drôle de maison triangulaire imaginée par Renato Vidal. Cette maison coûte 33 000 $ (soit un peu moins de 28 000 €) et se monte en seulement six heures. Eh oui, en plus de vous offrir une petite maison pas chère, vous pouvez l’avoir en une journée. Contre environ 6 mois de travaux minimum si toutefois vous souhaitiez faire construire une maison ‘standard’.

61 000 € pour 83m2 : imbattable !

Cette étrange maison n’a presque pas de murs. En effet, on dirait que c’est un simple toit posé au sol. Baptisé ‘M.A.DI’., elle est d’ailleurs disponible en plusieurs tailles. La version à 33 000 $ possède une superficie de 26 mètres carrés environ. Pour 73 000 $ (environ 61 000 €), vous avez une maison avec un volume qui commence à nous intéresser un peu plus : environ 83 mètres carrés. Idéal pour un couple sans enfant ! Tous les modèles sont dotés de sanitaires, d’une salle de bain, de branchements pour la cuisine, et d’un escalier pour se rendre à l’étage. Une fois les plans conçus et le contrat signé, vous recevez votre maison prêt-à-monter sous 60 jours. En clair, comment devenir propriétaire d’une chouette petite baraque en seulement deux mois et sans se ruiner.

Reste le coût du terrain…

