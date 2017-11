Dreamliner : Le Boeing 787 le plus luxueux du monde

Time : 7 mn 16 [Vostvfr]

Bienvenue dans le « penthouse du ciel », le Boeing 787 le plus luxueux du monde !

Le Boeing 787 Dreamliner est déjà l’un des avions les plus confortables et à la pointe de la technologie utilisés pour les vols long-courriers. Mais il existe un seul Dreamliner au monde qui a été privatisé et peut se louer. Il est d’ailleurs devenu l’avion commercial le plus luxueux du monde. On l’appelle « le penthouse du ciel ».

Des dizaines de milliers d’euros l’heure

Bienvenue dans le Boeing 787 Dreamliner qui peut être loué pour des vols commerciaux par de riches clients. Ici, une heure de vol coute plus de 22 000 euros. Mais rassurez-vous, vous pouvez diviser les frais si vous voyagez à plusieurs. Sa capacité maximale étant de 40 passagers, vous pouvez y organiser une belle fête entre amis ou avec des collègues très riches.

Tout est fait pour oublier qu’on est dans les airs

Ici, rien n’est trop luxueux. Une chambre privatisée et complètement cloisonnée vous laissera penser que vous logez dans un hôtel de luxe. Il va sans dire que tout est équipé d’appareils électroniques à la pointe de la technologie. Le penthouse volant a plusieurs espaces pour se reposer, manger ou regarder un bon film. La valeur de l’avion est estimée à 260 millions d’euros.

Tout est fait sur-mesure

L’intérieur a été dessiné par le designer spécialiste des yachts et des avions privés, Pierrejean. Des armoires, sculptures, mobilier aux tapis et aux luminaires, tout a été fait sur-mesure et pensé pour être dans cet avion uniquement.

Source :

http://pierrejean-design.com/

http://www.boeing.com/commercial/787/

http://www.letribunaldunet.fr/videos/bienvenue-penthouse-ciel-boeing-787-plus-luxueux-monde.html

http://www.dailymail.co.uk/travel/travel_news/article-4473606/Inside-230m-Dreamliner-s-private-jet.html