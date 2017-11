Notre problème est l’obéissance civile… – Howard Zinn

Howard Zinn (1922 – 2010), historien et politologue américain

« Notre problème est l’obéissance civile et non pas la désobéissance civile. Notre problème est le nombre de gens à travers le monde qui ont obéis aux diktats des leaders de leurs gouvernements et qui sont allés à la guerre. Des millions et des millions de tués à cause de cette obéissance. »