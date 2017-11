Time : 4 mn 16

Happiness

En quête du bonheur…

Tout y est : le temps gaspillé à courir pour rien, le bonheur qu’on cherche aux mauvais endroits et l’argent qui nous détourne de l’essentiel. Puissant.

Vous pensez qu’on passe trop de temps à courir et que les buts poursuivis ne sont pas toujours les bons ? Alors la dernière création du talentueux Steve Cutts devrait vous toucher en plein cœur.

L’artiste Steve Cutts a publié une nouvelle animation dans laquelle les hommes et les femmes sont incarnés… par des petits rats. Partout, on leur vend le bonheur à grand renfort de messages publicitaires géants et colorés. Mais ce bonheur est-il réellement atteignable dans ces conditions ? N’est-ce pas un leurre ? Une analogie puissante et, une nouvelle fois, remarquablement bien mise en scène.

Alors, bien sûr, le but de cette vidéo n’est ni de nous remonter le moral, ni de nous amuser. Juste de nous ouvrir les yeux et de nous inviter à prendre du recul sur nos comportements. Et ça, c’est déjà énorme et très précieux.

Source :

https://positivr.fr/steve-cutts-happiness-souris/