13 secrets que les compagnies aériennes préfèrent vous cacher

Pourquoi les deux pilotes ont des plateaux repas différents? Que va-t-il se passer si la foudre frappe l’appareil en plein vol? Y a-t-il des places où on peut se sentir en toute sécurité? Les réponses à ces questions fréquemment posées pourraient vous rendre perplexes.

Aujourd’hui, l’avion reste un moyen de transport confortable et rapide que des millions de personnes choisissent chaque année. On pourrait penser que nous les connaissons comme notre poche, pourtant, ces appareils ne cessent de nous surprendre.

1. La foudre n’épargne aucun avion

Chaque avion de ligne est foudroyé en plein vol au moins une fois par an ou toutes les 1 500 heures de vol, même si les pilotes essayent d’éviter des nuages orageux. Mais les appareils modernes sont totalement préparés à ce genre d’événement.

Ainsi, des protections sont prévues pour prévenir une panne sévère. Le point faible est la réserve de kérosène. Néanmoins, il faut bien noter qu’aucun accident causé par la foudre ne s’est produit depuis 1963.

2. Y a-t-il des places sûres dans un avion ?

La Federal Aviation Administration (FAA), l’agence gouvernementale chargée des réglementations et des contrôles concernant l’aviation civile aux États-Unis, affirme qu’il n’existe aucun endroit sûr dans l’appareil.

Pourtant, certaines études affirment le contraire. Ainsi, le taux de mortalité en cas d’accident parmi les passagers qui se trouvent à l’arrière de l’avion est de 32%, au milieu de l’appareil ce chiffre est de 39% et à l’avant de l’avion c’est 38%.

3. Pourquoi baisse-t-on la lumière à l’atterrissage

En dépit de nombreuses rumeurs à ce sujet, on diminue la lumière en cabine lors de l’atterrissage pour que les yeux des passagers puissent s’habituer à l’obscurité en cas d’évacuation d’urgence.

Tenant compte qu’une évacuation doit durer 90 secondes au maximum, il n’y a pas de temps à perdre pour l’adaptation.

4. Des chambres secrètes pour l’équipage dans certains appareils

Lors des vols long-courriers, certains membres d’équipage travaillent jusqu’à 16 heures sur 24. Donc, afin qu’ils puissent reprendre des forces, des petites chambres sont prévues dans les avions Boeing 777 et 787 Dreamliners.

Normalement, il s’agit d’une pièce, cachée derrière une échelle, avec entre six et 10 lits et une salle de bain.

5. Pourquoi les deux pilotes ont des plateaux repas différents

La réponse est très simple. Les deux pilotes reçoivent des plats différents à bord pour éviter les intoxications alimentaires simultanées. Même avant le vol, les repas sont concoctés dans deux chaînes séparées.

6. Si les pilotes atterrissent de façon brutale par temps de pluie, ce n’est pas parce que c’est plus difficile… C’est tout simplement pour éviter l’aquaplaning.

7. Les avions peuvent voler avec un seul moteur en marche. Avec un moteur en panne, un avion peut même décoller !

8. La porte des toilettes peut être déverrouillée depuis l’extérieur en cas d’urgence.

9. Les compagnies aériennes font de leur mieux pour traiter convenablement les animaux de compagnie en soute. Mais sachez que malgré cela, leurs pauvres oreilles subissent un bruit insoutenable !

10. Il n’est pas rare que des morts rapatriés soient chargés dans des avions civils. Donc oui, si vous montez dans un avion, il y a des chances qu’il y ait des cercueils à bord…

11. Les écouteurs que l’on vous donne dans les avions sont loin d’être neufs. Bien qu’ils soient enveloppés par un petit plastique, ces écouteurs ont juste été nettoyés après leur ancien utilisateur…

12. Attention, il faut savoir qu’il n’y a qu’entre 13 et 15 minutes d’oxygène dans ces masques en cas de dépressurisation de la cabine…

13. Pourquoi certains avions laissent des traînées blanches dans le ciel

Des traînées blanches apparaissent dans le ciel à cause de la condensation de la vapeur d’eau produite par la combustion du carburant.

Quand la vapeur d’eau transparente entre en contact avec l’atmosphère raréfiée et froide, elle se transforme immédiatement en nombreux cristaux microscopiques de glace. Ces derniers diffractent la lumière comme les nuages. La durée des traînées dépend de l’ensoleillement et du taux d’humidité dans l’atmosphère.

Si l’air est sec et ensoleillé, les cristaux de glace s’évaporent très rapidement. Dans le cas contraire, les traînées de condensation peuvent rester quelques dizaines de minutes.

Source :

https://fr.sputniknews.com/insolite/201712011034125463-secrets-compagnies-aeriennes/

http://voyage.gentside.com/avion/ces-8-secrets-que-les-employes-des-compagnies-aeriennes-preferent-ne-pas-vous-reveler_art3661.html