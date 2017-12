Time : 15 mn 51 [Vostvfr]

Des lentilles bioniques permettant une vision jusqu’à 3 fois supérieure à 20/20

Une entreprise canadienne a développé des lentilles de contact bioniques pour corriger les troubles de la vue et proposer une vision plus que parfaite aux usagers qui les porteront. La lentille bionique de la société Ocumetics Technology Corp, vise à remplacer le cristallin naturel d’une personne et offre en effet la capacité de voir jusqu’à trois fois mieux qu’une vision de 20/20. Des essais cliniques sont actuellement en cours.

La plupart d’entre nous considérons notre vision comme acquise. Par conséquent, nous prenons la capacité à lire, écrire, conduire et compléter une multitude d’autres tâches, pour acquises. Cependant et malheureusement, ce n’est pas si facile pour tout le monde. Pour de nombreuses personnes, rien que le fait de pouvoir voir, est un rude combat. En effet, selon la World Health Organisation (WHO), plus de 285 millions de personnes à travers le monde souffrent de troubles de la vision.

Le National Eye Institute rapporte également que plus de la moitié des Américains auront des cataractes ou auront subi une chirurgie de la cataracte avant l’âge de 80 ans. À savoir que dans les pays à revenu faible ou intermédiaire, il s’agit de la principale cause de cécité. Mais à présent, il pourrait y avoir un nouvel espoir : les cataractes et autres problèmes de vue pourraient bientôt faire partie du passé.

Obtenir une vision 3 fois supérieure, qu’est-ce que cela signifie ? Par exemple, si vous êtes actuellement en mesure de lire un texte situé à 3 mètres de distance, alors vous serez capables de lire ce même texte, mais situé à une distance de 9 mètres.

Cela est rendu possible grâce à la lentille créée par l’entreprise Ocumetics. Cette lentille bionique et dynamique remplace le cristallin naturel d’une personne : elle est placée dans l’œil par le biais d’une seringue, remplie de solution saline, après quoi, elle se démêle dans l’œil en moins de 10 secondes. Cela peut sembler douloureux, mais le Dr Garth Webb, l’optométriste qui a inventé la lentille bionique d’Ocumetics, explique que la procédure est très similaire à la chirurgie de la cataracte et prendrait environ huit minutes au total. Il ajoute que les personnes qui auraient ces lentilles spécialisées et insérées chirurgicalement, ne souffriront jamais de cataracte, et qu’elles ne causeront pas de maux de tête, ni de fatigue oculaire.

Cette lentille bionique peut sembler être un véritable rêve de science-fiction, mais ce n’est pas le cas. Il s’agit bien en réalité du résultat final de plusieurs années de recherche et de nombreux financements permettant la réalisation de ces études. Jusqu’à présent, il aura fallu près de dix ans aux chercheurs pour développer la lentille, qui a coûté environ 3 millions de dollars.

Bien entendu, il reste encore beaucoup de chemin à parcourir avant que ces lentilles puissent être commercialisées. Mais si le planning de Webb, présenté lors d’une entrevue avec Eye Design Optometry se maintient, et que les tests sur les humains se révèlent concluants, alors les lentilles bioniques pourraient être accessibles au grand public dès mars 2018.

