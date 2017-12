Time : 3 mn 20

Réduction de la population par la vaccination

Dans un discours de 2010 à TED de Longbeach en Californie, en rapport avec le débat sur l’augmentation du volume de C02, voilà ce que Bill Gates a eu à dire :

« Il y a 6,8 milliards de gens sur la Terre… Si on fait un bon boulot sur les nouveaux vaccins, services de santé, la santé reproductive, on pourrait réduire ça de 10 à 15%. »

La Fondation Bill et Melinda Gates aide-t-elle davantage les grandes entreprises que les pauvres ?

Avec une dotation de 43,5 milliards de dollars, la Bill & Melinda Gates Foundation est « la plus grande fondation caritative du monde ». Avant le forum de Davos du 20-23 janvier 2016, Global Justice Now a publié ce mercredi un rapport [PDF]…

Avant le forum de Davos du 20-23 janvier 2016, Global Justice Now a publié ce mercredi un rapport [PDF] dans lequel « La Fondation est fustigée pour ses liens avec les pratiques d’évasion fiscale de Microsoft, son manque de responsabilité, sa coopération étroite avec les multinationales, son soutien à des systèmes de santé et d’éducation privés et sa défense des plantes génétiquement modifiées (PGM) ».

Cette attaque rejoint celle menée par le Global Policy Forum, qui a publié un rapport proche [PDF] expliquant que « Les très riches philanthropes utilisent les organisations comme les fondations Gates et Rockefeller pour influencer la prise de décision à travers le monde. »

« Par exemple, en Éthiopie la Fondation ferme les yeux sur les violations des droits de l’homme régulièrement commises par cet Etat autocratique. »

La structure même de la Fondation des Gates est soumise aux invectives, du fait d’une administration assurée par seulement trois têtes : Bill Gates, Melinda Gates et Warren Buffett.

Qui plus est, la liste des entreprises dans lesquelles la Fondation a investi parle d’elle-même : Wal-Mart, Coca-Cola, Pfizer et BAE Systems, à hauteur de 29 milliards de dollars en actions et obligations.

Si nous ajoutons à cela un soutien aux semences génétiquement modifiées ou encore une sélection particulière des maladies et vaccins qui fragilise les services de santé publique en Afrique, le tableau ne paraît guère idyllique.

Source :

https://www.gatesfoundation.org/fr/

https://fr.wikipedia.org/wiki/Fondation_Bill-et-Melinda-Gates

https://www.globalpolicy.org/images/pdfs/GPFEurope/Philanthropic_Power_online.pdf

https://www.vice.com/en_uk/article/zng548/bill-gates-foundation-global-justice-now-report-389

https://tempsreel.nouvelobs.com/rue89/rue89-economie/20160121.RUE1988/la-fondation-bill-et-melinda-gates-accusee-de-presque-tous-les-maux.html

Et dans quel projet retrouvons-nous les mêmes protagonistes :

L’« arche de Noé végétale » en Arctique