3D Art : Les étonnants tableaux de Patrick Hughes qui entrent littéralement en mouvement

3D Art

Grâce à un habile jeu de perspectives, ces peintures entrent littéralement en mouvement

Où est la réalité, quelle est la limite de nos sens ? Comment raconter une histoire à travers la perspective ? C’est tout l’objet du travail de l’artiste britannique Patrick Hughes, qui explore à travers ses œuvres le jeu de la perspective et le rapport du spectateur à l’objet d’art.

Patrick Hughes n’en est pas à son coup d’essai. Né en 1939, il s’expose pour la première fois à Londres en 1961. Après avoir exploré la couleur, il s’intéresse à la perspective et à la peinture 3D. Depuis 25 ans, il s’attache à créer des œuvres qui illustrent le paradoxe de l’espace et du mouvement, le réel et le non-réel.

Le spectateur, lui, explore son rapport à l’œuvre : s’engage une danse devant le tableau pour le comprendre, alors que le point de fuite semble bouger avec lui. Chaque tableau est construit sur une série de pyramides à quatre faces, et dont l’extrémité est plane.

Sa peinture reverspective que l’on traduirait par perspective inversée, donne l’impression de se mouvoir à mesure qu’on se déplace.

En France, on peut voir ses œuvres à la galerie Bel Air Fine Art à Paris, Place des Vosges.

Captivant !

