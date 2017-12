Encéphalite du chat : Les traitements

Time : 51 s

Encéphalite du chat

L’encéphalite du chat est une maladie qui affecte le système nerveux et qui est potentiellement mortelle. Il est donc essentiel de connaître, en cas d’encéphalite du chat, les symptômes qui permettront de l’identifier. On pourra ainsi mettre en place des traitements efficaces le plus rapidement possible. Mais quels sont les traitements de l’encéphalite du chat ?

L’encéphalite du chat peut, à l’instar de l’encéphalite chez l’humain, être d’origine virale ou, plus rarement, bactérienne. Elle peut également être consécutive à un cancer ou à un sida et les symptômes qui en découlent dépendent en grande partie de sa cause. Néanmoins, d’une façon générale, les symptômes retrouvés sont souvent les mêmes, à savoir une perte d’appétit et un grand abattement, une perte de coordination des mouvements et des vomissements. Dans certains cas, le chat peut même avoir des pertes de connaissance passagères et convulser. Il est également fréquent de retrouver de la fièvre (plus de 40 °C) et une hypersalivation.

Traitements de l’encéphalite du chat

Le traitement d’une encéphalite du chat bactérienne consiste à éliminer la bactérie responsable à l’aide d’antibiotiques. Dans les autres cas, il s’agit de traiter la cause et de soulager les symptômes : l’inflammation, les convulsions (avec des médicaments antiépileptiques), voire les œdèmes. On peut aussi envisager une intervention chirurgicale si un cancer est retrouvé. Toutefois, les encéphalites du chat consécutives à un sida ou à la péritonite infectieuse féline sont incurables puisque ces maladies ne connaissent pas de traitement à ce jour. Tout au plus est-il possible de soulager un peu l’animal à l’aide d’anti-inflammatoires et d’antalgiques.

