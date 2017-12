Le Saviez-Vous ?

1. Vous connaissez sans doute des noms de lettres grecques comme alpha, bêta, pi, etc. Avez-vous cependant déjà entendu parler d’autres moins célèbres comme digamma, koppa ou sampi ?

2. Bien plus qu’un roi, un pharaon était à la fois l’administrateur principal, le chef des armées, le premier magistrat et le prêtre suprême de l’Égypte.

3. La vanille est la seule orchidée dont le fruit est comestible. C’est un jeune esclave de l’île de la Réunion qui mit au point, en 1841, une méthode de pollinisation permettant d’obtenir artificiellement les fameuses gousses de vanille : Edmond Albius.

4. Avant 1973, il n’y avait pas de limitation de vitesse en France. Le choc pétrolier et les mesures d’économie de l’énergie ont été mis en avant pour faire passer cette décision impopulaire, mais rendue nécessaire par le nombre de morts sur la route (plus de 16 000 en 1972).

5. L’osmium est la substance la plus dense sur Terre avec l’iridium.

6. L’une des devises américaines « In God We Trust» (En Dieu nous plaçons notre confiance) a été inventée par Salmon P. Chase, directeur du trésor, en 1863, mais n’est officiellement devenue devise nationale qu’en 1957.

7. Hannibal Barca n’a pas pris Rome car il ne disposait pas d’arme de siège permettant un siège rapide de la ville. Il resta donc à occuper l’Italie et à défaire les armées successives de la république romaine pendant près de 15 ans.

8. Le chameau est un animal originaire d’Asie centrale qui possède deux bosses contrairement au dromadaire qui n’a qu’une bosse et vit en Afrique du Nord. Les bosses sont des réserves de lipides et non d’eau comme on aurait tendance à le croire. La graisse de la bosse, en se métabolisant, se transforme en CO 2 et en eau.

9. L’essentiel du Canal de Panamá fut construit sous l’impulsion de Français, et notamment de Ferdinand de Lesseps, mais son surcoût, les épidémies, et le scandale de Panama provoquèrent son abandon. Les États-Unis le reprirent et l’achevèrent.

10. La mer Morte est si salée qu’un homme peut y flotter, même sans savoir nager. C’est l’étendue d’eau la plus basse du globe (- 417 m).

