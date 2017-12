Time : 35 s [Vostvfr]

« Nous pouvons détruire n’importe quelle capitale européenne. »

Pr Martin Van Creveld

Le professeur et historien militaire israélien Martin Van Creveld de l’Université hébraïque de Jérusalem avait laissé comprendre qu’Israël pourrait se venger de l’holocauste en exterminant des millions d’Allemands et d’autres Européens.

Lors d’une interview publiée à Jérusalem, le professeur Martin Van Creveld avait déclaré qu’Israël avait :

« La capacité d’atteindre la plupart des capitales européennes avec ses armes nucléaires. »

« Nous possédons plusieurs centaines d’ogives atomiques et de fusées et pouvons atteindre nos cibles dans toutes les azimuts, et même Rome. La plupart des capitales européennes font partie des cibles potentielles de notre Armée de l’air. »

Martin Van Creveld avait précisé que :

« La déportation collective par Israël était la seule stratégie efficace à appliquer aux Palestiniens. »

« Les Palestiniens doivent tous être expulsés. Les gens qui luttent dans ce but (Le Gouvernement israélien) attendent simplement la venue de la bonne personne au bon moment. Il y a seulement deux ans, 7 ou 8 % des Israéliens étaient d’avis que ce serait la meilleure solution, il y a deux mois c’était 33 %, et maintenant, selon un Sondage Gallup, le chiffre est de 44 % pour. ».

Martin Van Creveld a également déclaré qu’il était sûr que le Premier ministre israélien Ariel Sharon avait déjà voulu expulser tous les Palestiniens.

‐ « Je pense qu’il est tout à fait possible qu’il ait voulu le faire. Il voulait intensifier le conflit. Il savait que rien d’autre ne pourrait réussir. »

En 2007, Martin van Creveld déclare :

« L’Iran est le véritable vainqueur en Irak, et le monde doit maintenant apprendre à vivre avec un Iran nucléaire, comme il a appris à vivre avec une Union soviétique nucléaire ou une Chine nucléaire. […] Nous, Israéliens, avons de quoi dissuader une attaque iranienne. Nous ne courons aucun danger qu’une bombe iranienne soit lâchée sur nous […] grâce à la menace iranienne, nous obtenons des armes des États-Unis et de l’Allemagne. »

A la question de savoir :

S’il s’inquiétait du fait qu’Israël deviendrait un état voyou s’il mettait en œuvre une déportation génocidaire à l’encontre des Palestiniens, Martin Van Creveld a cité les paroles de l’ancien Ministre israélien de la Défense Nationale, Moshe Dayan, qui avait déclaré :

« Qu’Israël devait être comme un chien enragé, trop dangereux pour qu’on le contrôle. »

Martin Van Creveld soutient qu’Israël ne se soucie pas du fait de devenir un « état voyou ».

« Nos forces armées ne sont pas au trentième rang, mais aux deuxième ou troisième rang mondial. Nous avons la capacité de détruire le Monde avec nous. Et je peux vous assurer que cela arrivera avant qu’Israël ne disparaisse. »

Jericho III

Missile balistique intercontinental

En 1994, Israël démarre un projet d’un missile de portée intermédiaire de plus 4 500 km. Ce missile à la différence de ses prédécesseurs serait un missile fixe lancé à partir de silo.

Le premier test s’est déroulé le 15 janvier 2008.

Le Jericho III serait un missile de deux ou trois étages à propergol solide emportant une charge de 1 000 à 1 300 kg, voire une charge nucléaire 2 ou 3 charges MIRV. Sa portée est estimée de 4 800 à 6 500 km selon un site spécialisé, voir 11 000 km selon un service de l’USAF.

Longueur : 15,50 m

Diamètre : 1,56 m

Masse : 29 000 kg

Charge : entre 1000 et 1 300 kg

Portée : estimation minimum 4 500 km

ECP [Précision] : 1 000 m

The Israeli ‘Dolph’-class submarine INS ‘Tanin.’ Israeli Navy photo

Biographie succincte :

Martin Van Creveld, ancien professeur de l’Université hébraïque de Jérusalem, est un des auteurs leaders mondiaux sur l’histoire militaire et la stratégie, avec une spécialité sur les guerres du futur.

Il a écrit vingt ouvrages : “Supplying War” (1978), “Command in War” (1985), “The Transformation of War” (1991), “The Changing Face of War : Lessons of Combat from the Marne to Iraq” (2006), and “The Culture of War” (2008).).

Il a aussi publié largement sur d’autres sujets, y compris des histoires sur les états, les femmes et le Féminisme et l’Histoire américaine.

Ces ouvrages ont été traduits en dix-sept langues.