Le boycotte, une arme citoyenne – Natacha Polony

Biographie succincte :

Spécialisée dans l’éducation et les questions sociétales, elle a travaillé pour Marianne et signe une tribune le samedi dans Le Figaro. Elle a été chroniqueuse de télévision dans « On n’est pas couché » sur France 2 de 2011 à 2014, et dans « le Grand Journal » sur Canal+.

Elle tient la revue de presse dans la matinale d’Europe 1 de septembre 2012 à juin 2017, et dirige l’émission Polonium sur la chaîne Paris Première de 2015 à 2017.

En 2017, elle lance une web TV baptisée « Polony TV ».

Source :

