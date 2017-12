Les impressionnants murmures des oiseaux | Starling Murmuration

Time : 2 mn

Starling Murmuration

Les impressionnants murmures des oiseaux

Un murmure, c’est un son délicat mais c’est également une très belle manifestation de la nature. C’est ainsi qu’on appelle les grands rassemblements d’oiseaux dans le ciel, où ils forment des masses compactes et mouvantes au crépuscule.

Le réalisateur hollandais Jan Van Ijken a créé un court film documentaire, « The Art Of Flying » dont voici un extrait, pour étudier cette mystérieuse capacité des oiseaux à évoluer ainsi d’une seule volonté et sans se cogner.

Dans son film, on apprend que les formations d’oiseaux ne sont pas dirigées par un seul individu mais bien par tout le groupe, y compris les compagnies d’oies. Quand un des individus change quelque chose, les autres réagissent instantanément quelle que soit la taille du murmure. L’information circule dans le groupe quasi sans dégradation, ce qui fait dire aux chercheurs qu’il y a ici un très bon rapport signal/bruit. C’est une excellente technique pour réagir aux attaques des prédateurs.

