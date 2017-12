Cette ferme futuriste peut produire 5 acres de nourriture avec 99% moins d’eau

Time : 3 mn 50

Cette ferme en conteneur d’expédition peut produire 5 acres de nourriture avec 99% moins d’eau

Un conteneur expédiable de 12 mètres peut atteindre une production équivalente à cinq acres de terres agricoles.

Imaginez la culture de fraises en hiver, ou la récolte de votre propre wasabi. Et si vous pouviez personnaliser les fruits et légumes que vous mangiez, les rendant plus sucrés ou plus citriques, par exemple ? Tout cela est possible, grâce à un projet moderne et innovant de la société locale Los Roots.

Cette idée créative utilise des conteneurs d’expédition de 12 mètres comme centres de culture intérieure appelés TerraFarms. Selon les créateurs, un conteneur peut atteindre une production équivalente à cinq acres de terres agricoles. Brandon Martin, vice-président du développement des affaires de Local Roots, a déclaré dans une interview avec Voyage LA :

« Nous avons choisi ce facteur de forme pour plusieurs raisons :

1. L’infrastructure existe pour déployer logistiquement 40 conteneurs d’expédition à l’échelle mondiale.

2. Ils fournissent un facteur qui peut être produit en série à l’échelle locale.

3. Accès à une réutilisation d’une offre abondante existante.

4. Environnement étroitement contrôlé.»

Le concept de production locale de légumes Roots utilise des plantes hydroponiques, qui nécessitent moins de soins que les cultures ordinaires cultivées dans le sol. L’eau utilisée dans les récipients est réacheminée, utilisant près de 99% moins d’eau que les champs de culture ordinaires. De plus, ils ont installé un système d’alimentation LED personnalisé, donnant aux plantes la quantité exacte d’énergie nécessaire pour se développer correctement.

La société a également créé un logiciel pour suivre les usines et répondre à leurs besoins spécifiques. Les capteurs sont capables de surveiller l’eau, les nutriments et les conditions atmosphériques. Le PDG Eric Ellestad a qualifié l’utilité du logiciel « presque d’algorithme croissant ». Il a dit : « Vous pouvez utiliser cette plate-forme de logicielle pour gérer cette ferme d’une manière aussi efficacement que possible.»

Les conteneurs peuvent être amenés n’importe où, en particulier dans les régions confrontées à des pénuries alimentaires ou lorsque l’accès aux produits frais est très limité. L’initiative Local Roots a été en mesure d’amener la ferme à la ville, tout en favorisant l’achat de produits locaux.

Selon Martin, « La production alimentaire devra augmenter de 70% d’ici 2050 pour suivre la croissance de notre population mondiale. Ce défi exigera une collaboration internationale utilisant de nombreux types de technologies et une innovation continue. Local Roots est une partie de ce puzzle. »

This Shipping Container Farm Can Grow 5 Acres Of Food With 99% Less Water

One 40-foot shipping container can achieve production equivalent to five acres of farmland.

Imagine growing strawberries in winter, or harvesting your own wasabi. What if you could customize the fruits and vegetables you ate– making them sweeter or more citric, for example. This is all possible, thanks to a modern and innovative project by Los Angeles company, Local Roots.

This creative idea uses 40-foot shipping containers as indoor growing centers called TerraFarms. According to creators, one container can achieve production equivalent to five acres of farmland. Brandon Martin, Local Roots VP of Business Development, said in an interview with Voyage LA:

« We chose this form factor for several reasons :

The infrastructure exists to logistically deploy 40’ shipping containers on a global scale They provide a form factor that can be mass produced at scale Access to upcycle an existing abundant supply Tightly controlled environment. »

Local Roots vegetables-producing design uses hydroponic plants, which require less care than regular crops grown in soil. The water used in the containers is recirculated, using almost 99% less water than regular crop fields. Additionally, they installed a custom engineered LED power system, giving the plants the exact amount of energy needed to properly grow.

The company has also created software to keep track of the plants and attend to their specific requirements. The sensors are capable of monitoring water, nutrient and atmospheric conditions. CEO Eric Ellestad referred to the utility of the software as “almost a growing algorithm”. He said, « You can use that software platform to drive that farm as efficiently as possible. »

The containers could be brought anywhere, especially places experiencing food-shortages, or where access to fresh food is severely limited. The Local Roots initiative has been able to bring the farm to the city, all the while promoting the purchase of local products.

According to Martin, « Food production will need to increase 70% by 2050 to keep up with our global population growth. This challenge will require international collaboration utilizing many types of technology and ongoing innovation. Local Roots is one piece of that puzzle. »

Source :

https://www.localrootsfarms.com/

http://voyagela.com/2017/06/29/local-roots/

http://www.trueactivist.com/this-shipping-container-farm-can-grow-5-acres-of-food-with-97-less-water/

Note :

Traduction rapprochée.