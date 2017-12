Résumé SOTT – Novembre 2017 : Changements Météorologiques Extrêmes

Time : 16 mn 40

Novembre 2017

Conditions météorologiques extrêmes

En novembre dernier, de nombreux records ont été enregistrés, allant des météores aux inondations en passant par des neiges inhabituelles dans les deux hémisphères de notre planète.

Après une éruption solaire exceptionnellement forte de classe X et une activité solaire inhabituelle en septembre, peut-être liée à une série de séismes puissants au-dessus de 7 en Nouvelle-Calédonie et au Mexique; Ce mois-ci a été marqué par trois tremblements de terre en Irak / Iran, au Chili et en Corée du Sud, qui ont causé de nombreux dégâts. Pendant ce temps, l’activité volcanique semble avoir atteint un pic saisonnier (oui, nous devrons bientôt commencer à parler de «saison des volcans» !

Ces phénomènes géologiques accrus, et les prévisions officielles de l’augmentation de l’activité sismique en 2018 en raison du ralentissement de la rotation de la Terre, ont laissé un sentiment de terreur chez les personnes affectées.

La sécheresse a également frappé le Portugal et l’Espagne le mois dernier, tandis que les nappes d’eau sont tombées au plus bas en Amérique du Sud, en Australie et dans la plupart des régions d’Asie. Tout cela à un moment où les météorologues se retrouvent à devoir utiliser le terme «phénomènes atmosphériques» parce que les précipitations ne correspondent plus aux modèles météorologiques.

Des sons de trompette (Hum) et d’étranges ‘phénomènes’ dans le ciel ont été perçus comme des signes avant-coureurs de périodes préoccupantes, de l’arène sociale et politique, à des événements cosmiques significatifs.

Alors attacher votre ceinture de sécurité, car il semblerait que les choses vont devenir difficiles.

Note :

Traduction rapprochée