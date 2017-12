Time : 1 mn 17

Time : 6 mn 49

Mobilier anti-SDF

Emmaüs nous invite à riposter

Pour chasser les sans-abri des centres-villes, l’imagination n’a plus aucune limite et empiète même sur la dignité humaine. Réagissons.

Tandis que le nombre de SDF explose en France (+ 50% entre 2001 et 2012), la seule réaction visible à ce drame indigne consiste à imaginer du mobilier anti-sans-abri… Dans ce domaine, la créativité est sans limite : après les picots, les poteaux, les barres de fer et autres plans inclinés, voici qu’apparaissent désormais des douches automatiques… Trop c’est trop. Contre ce scandale sans nom, Emmaüs riposte et lance la campagne #SoyonsHumains. Explications.

Tous ces dispositifs anti-sdf n’ont qu’un objectif : chasser les sans-abri des centres-villes, histoire qu’ils souffrent loin du regard des passants et meurent dans l’indifférence plutôt que sous nos yeux. C’est inacceptable ? Oui, ça l’est. Alors, pour en finir avec ce mobilier de la honte, Emmaüs nous invite à les dénoncer un par un sur une carte interactive.

Christophe Robert, délégué général de la Fondation Abbé Pierre, sur franceinfo :

« Nous, nous disons « plutôt que de faire la guerre aux pauvres, faisons la guerre à la pauvreté. »

Des milliers de Françaises et de Français sont déjà privés d’un toit. Et on voudrait aussi leur interdire de s’allonger sur le sol ? C’est quoi le but ? Les achever ? Dans quel monde vit-on ?

« Mouiller quelqu’un, ce n’est pas bien méchant »

Parmi les exemples cités par la fondation, se trouve une douche anti-sdf installée à l’entrée d’un parking parisien. Un dispositif d’autant plus symbolique qu’il se trouve devant un immeuble où ont eu lieu les premières réunions d’Emmaüs, raconte Le Parisien. Les riverains rencontrés par le journal se plaignent des dégradations que commettaient les SDF à l’entrée du parking.

« Nous avons fait preuve de beaucoup de tolérance, mais ce n’était plus possible. Ces jets, c’est ce que nous avons trouvé de plus efficace.», explique au Parisien un responsable de la société qui gère l’immeuble. « Je comprends que cela puisse choquer. En même temps, mouiller quelqu’un ce n’est pas bien méchant ». Une logique que dénonce Christophe Robert, délégué général de la Fondation Abbé Pierre : « Nous, nous disons ‘plutôt que de faire la guerre aux pauvres, faisons la guerre à la pauvreté’. »

Selon la Fondation Abbé Pierre, le nombre de personnes sans domicile fixe a augmenté de 50% entre 2001 et 2012, et plus de 2 000 personnes meurent dans la rue chaque année en France.

Rejoignons l’initiative d’Emmaüs. N’acceptons pas l’inacceptable

Source :

https://soyonshumains.fr/

http://www.fondation-abbe-pierre.fr/

https://twitter.com/hashtag/SoyonsHumains?src=hash

https://positivr.fr/mobilier-urbain-anti-sdf-emmaus-soyonshumains/

https://www.la-croix.com/France/Exclusion/Fondation-Abbe-Pierre-denonce-mobilier-urbain-anti-SDF-2017-12-06-1200897488

https://www.francetvinfo.fr/societe/la-fondation-abbe-pierre-s-en-prend-a-une-douche-anti-sdf-et-aux-dispositifs-hostiles-aux-sans-abris_2501703.html