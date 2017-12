Time : 3 mn 50

Invité au spectacle de la banque UBS, Thomas Wiesel frappe fort

Critiquer ouvertement celui qui vous invite, même si c’est fait avec humour, ça reste super gonflé. Mais bon, ça peut aussi faire beaucoup de bien !

Certains diront qu’il crache dans la soupe. D’autres, que c’est un génie ! Invité par la banque suisse UBS à faire quelques bonnes blagues pour son spectacle de fin d’année, l’humoriste Thomas Wiesel a littéralement dézingué l’établissement bancaire à grands coups de cynisme, d’humour noir et de rappels factuels. Culotté, mais brillant !

Ça s’est passé le 21 novembre dernier à Pully, en Suisse, mais la vidéo n’a été postée qu’il y a quelques jours.

« Même si l’argent avait une odeur, je pense qu’à UBS ils distribueraient des pincettes. »

Alors, bien sûr, quelques internautes reprochent à l’humoriste de se mettre au service d’UBS. Mais lui s’en défend. Voyez ce qu’il a écrit en commentaire de sa vidéo, sur Youtube :

« Non je ne soumets jamais mes textes dans ce genre de soirée ou dans n’importe quel spectacle, c’est la condition sine qua non pour m’engager. Vu de mon côté, prendre le cachet et en plus dénoncer c’est du win-win, mais je peux comprendre ceux qui pensent que ça me délégitime. Cela se débat. »

Source :

https://positivr.fr/thomas-wiesel-spectacle-banque-ubs-une/

http://www.brain-magazine.fr/article/page-president/42337-Ce-sketch-ultra-critique-sur-UBS-a-ete-paye-par-UBS