Dangers d’une médecine autoritaire

Un chirurgien-dentiste témoigne de ce qui est arrivé à son fils Kim

Comme vous le savez, cela fait maintenant des années qu’Initiative Citoyenne se bat pour la défense du pluralisme thérapeutique, c’est-à-dire du droit élémentaire de tout patient (et aussi de tout praticien…) de (se) soigner dans le respect du consentement éclairé, donc du choix, et aussi de toutes les alternatives possibles disponibles, que celles-ci résident au sein de la médecine jugée « académique » ou non. Et ceci en vertu de lois sur les droits du patient dûment votées (2002).

Le témoignage que vous allez voir démontre une fois encore les dangers très importants, mortels même, d’une médecine autoritaire qui prétend éliminer tout doute alors que l’incertitude, la prudence et l’ouverture devraient pourtant être des vertus cardinales d’une médecine humaine, efficace et responsable. Nous laissons à présent la parole au chirurgien-dentiste français Vincent Alberteau qui raconte ce qui est arrivé à son fils, mais aussi à toute leur famille… Merci dès lors à lui d’offrir ainsi une chance supplémentaire au public de comprendre les enjeux de ce qui se passe actuellement en médecine…. parce que ce qui leur est arrivé aurait pu arriver à n’importe quel autre enfant, à n’importe quelle autre famille !

