Il a élevé un gorille, 6 ans après il rencontre sa femme – malgré les avertissements, elle s’en approche d’un peu trop

Lorsque le multimillionnaire et défenseur de la nature Damian Aspinall a présenté sa nouvelle épouse à deux de ses anciens amis. Il ne pensait pas qu’il aurait à s’inquiéter qu’ils ne s’en accaparent… surtout que ce sont des gorilles !

Damian Aspinall a élevé deux gorilles, Djalta et Ima, depuis qu’ils étaient bébés jusqu’à ce qu’ils aient 12 ans. À cet âge, ils étaient assez grands et prêts à être relâchés dans la jungle.

Six ans plus tard, il était temps de les visiter à nouveau – cette fois dans leur habitat naturel. Damian voulait en profiter et leur présenter sa femme Victoria.

Damian Aspinall dirige une fondation pour protéger la faune et, au fil des années, il a vu et travaillé avec des centaines de gorilles abandonnés, blessés et orphelins. Lui et d’autres défenseurs de l’environnement ont réussi à réhabiliter et à retourner plusieurs de ces animaux dans la nature.

Grâce à son travail, il a également étudié, appris et tissé des liens inséparables avec les gorilles.

Cependant, il savait que sa femme n’avait pas la même formation avec des animaux sauvages, et il ne savait pas comment Djalta et Ima réagiraient à une parfaite inconnue.

Damian et sa femme ont traversé dans la jungle par une rivière infestée de crocodiles, et le couple a finalement atteint l’endroit où les gorilles s’étaient établis. En se rapprochant des animaux revenus à l’état sauvage, ils étaient conscients que les gorilles n’acceptaient pas de bon gré les gens sur leur territoire.

La rencontre malgré les avertissements

Il se peut que les gorilles ne reconnaissent pas Damian – cela faisait 6 ans qu’ils l’avaient vu. Puisque les gorilles sont incroyablement forts et peuvent être agressifs, ils devraient les aborder avec prudence.

Mais, heureusement, les créatures exceptionnelles l’ont accueilli à bras ouverts.

Mais qu’en est-il de la femme de Damian ?

Regardez la vidéo pour voir la première rencontre… Nous n’allons pas gâcher cela, mais nous dirons juste ceci : C’est une rencontre qu’ils ne risquent pas d’oublier.

Time : 6 mn 03 [Vostvfr]

Je pense que nous pouvons dire avec confiance qu’Ima et Djalta « ont approuvé » le choix de Damian.

Beaucoup d’animaux peuvent reconnaître les personnes qui les ont aimés et soignés.

Certains croient que cela s’applique qu’aux animaux de compagnie, comme les chiens et les chats – mais cette vidéo nous montre que les liens peuvent être incroyablement forts entre les animaux sauvages et leurs bienfaiteurs.

Source :

https://www.theanimalbible.net/wildlife/he-raised-the-gorilla-6-years-later-it-meets-his-wife-despite-the-warnings/

https://fr.newsner.com/animaux/a-eleve-gorille-6-ans-apres-rencontre-femme-malgre-avertissements-sen-approche-dun/